Uyduları Ermenistan’da üretmek

Asıl amaç, uyduları Ermenistan’da üretmektir

Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Robert Khaçatryan bugün “Azatutyan” ile yaptığı görüşmede uydu üretimi oluşturma konusuna değinerek şunları söyledi:

“Asıl hedef Ermenistan’da uydu üretimine sahip olmak, iddialı planlar yapıyoruz ve bunun için çabalamalıyız.

Bu aşamada elimizden geldiğince bir kısmını burada yapabileceğiz, şu anda değerlendirme çalışmaları yapılıyor, farklı firmalarla görüşüyoruz, Ermenistan’da ne gibi kapasiteler var onu görüyoruz.

Sovyetler Birliği döneminde Ermenistan’ın böyle imkânları vardı ve denilebilir ki bu yetenekler kısmen korundu”,- diyen bakana göre, şu anda Ermenistan’da uydu üretiminde ana ortak olarak İspanyol Satlantis ile görüşmeler yapılmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu