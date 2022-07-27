Türkiye’nin tepkisi geri adım attırdı! Shahid, o tweetini sildi

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 76. Dönem Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’in Ermenistan’da sözde soykırım anıtını ziyaretine ilişkin, “Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz.” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin tepkisi üzerine Shadid, tweetini silmek zorunda kaldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Shahid’in Ermenistan ziyaretinin tek taraflı Ermeni tezlerine alet edildiği ve bu çerçevede sözde soykırım anıtını ziyaret ettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen Shahid’in daha dikkatli olması ve sorumlu davranmasının beklendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir. Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşündedir.”

TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ SERT OLDU: DAVET GERİ ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Shahid 8-12 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Büyükelçiler Konferansına davet edilmişti. Söz konusu davet geri çekildi.

SHAHİD O TWEETİ SİLDİ

Edinilen bilgiye göre Shahid, Ermenistan ziyareti hakkında resmi hesabından attığı tweeti silmek durumunda kaldı. Ermenistan ise tweeti sildiği için Shahid’e tepki gösterdi.

BM 76’ncı Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid sözde soykırım anıtını ziyaret etti.

https://www.superhaber.tv/bm-genel-kurulu-76-baskani-shahidin-ermenistanda-sozde-soykirim-anitini-ziyaretine-tepki-haber-407992