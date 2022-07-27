Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill artık Litvanya’ya giremeyecek

Litvanya İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in Litvanya’ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Litvanya İçişleri Bakanlığı, “Patrik Kirill’in Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini reddettiği; Rusya’nın uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal eden saldırgan eylemlerini desteklediği için ülkeye girişinin yasaklandığı” açıklamasında bulundu.

AA’nın servis ettiği açıklamada; Patrik Kirill’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın müttefiki ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’nın en büyük destekçilerinden biri olduğu belirtildi.

Artı Gerçek