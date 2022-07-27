Pyunik Ermeni futbolunun tarihinde ilk defa Şampiyonlar Lig’i elemelerinde 3’üncü tura yükseldi (Video) 

Ermenistan futbol şampiyonu “Pyunik”, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna yükselerek Ermeni futbolunda tarihi bir sonuç kaydetti.
Futbol Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında “Pyunik”, Lüksemburg şampiyonu “Dudelange”ı deplasmanda 4:1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi elemelerinde üçüncü tura yükseldi.
Pyunik adına Juninho, Luka Juricic (duble) ve Yusuf Otubanjo gole imza attılar.
Futbol Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Pyunik’in rakibi Sırbistan şampiyonu “Tsrvena Zvezda” olacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/27/Ermenistan%E2%80%99%C4%B1n-%C5%9Eampiyonu-Pyunik-%C5%9Eampiyonlar-Lig/234683
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