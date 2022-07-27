PATRİK HAZRETLERİ ARLEN DEMİRHAN’IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLENDİ

Sosyal medyada, 27 Temmuz 2022, Çarşamba günü yer alan bir habere göre, Üsküdar S. Haç Ermeni Kilisesi okuyucularından Arlen Demirhan saldırıya uğrayarak darp edilmişti.

Konuyla alakalı olarak, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin adına Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Arlen’in annesi Arşaluys Demirhan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kd. Peder Krikor görüşme esnasında, Patrik Hazretleri’nin üzüntülerini iletirken, Arlen’in sağlık durumu ve olay hakkında bilgi aldı.

Bayan Arşaluys’un aktardığı bilgilere göre, olay 22 Temmuz 2022, Cuma günü, Üsküdar, Fıstıkağacı’nda meydana gelmişti. Bir sokak tartışması sonrasında meydana gelen ortamda, dört kişi gence saldırarak darp etmişlerdi. Sonrasında, yaralı genç hastaneye kaldırılmış ve burada gerekli tedavisi gerçekleşmiştir. Öte yandan, olaya müdahil olan emniyet güçleri, olayla alakalı olarak tahkikata başlamışlardır. Tanıklardan edinilen bilgiler değerlendirilerek saldırganlardan biri gözaltına alınmıştır.

Emniyet yetkilileri olayla ilgili takibatlarını sürdürmektedirler.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad