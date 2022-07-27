Papa Françesko: ‘‘Dijital Medya, Ciddi Etik Sorunları Gündeme Getiriyor’’

Papa Françesko, Seul’deki yıllık Dünya Kongresi’ni düzenleyen SIGNIS’e gönderdiği mesajda, ‘‘Modern iletişim araçları, insanlığı birliğe ve diyaloga teşvik etmenin güçlü bir yolu olsa da, aynı zamanda nefret söylemi ve asılsız haberlerin yeri haline geldi. Dünyamızda şiddet salgınının damgasını vurduğu bu günlerde, Dünya Kongresi’nin temasını ‘Dijital Dünyada Barış’ olarak seçmeniz uygun bir karardır’’ dedi.

Ciddi Etik Sorunlar

Papa, ‘‘Dijital medya, özellikle sosyal medyanın kullanımı ciddi etik sorunlarını gündeme getirdi. SIGNIS, medya eğitimi ve asılsız bilgilere karşı koyma yoluyla bu zorluğun üstesinden gelmede önemli bir rol oynayabilir’’ dedi. Papa Françesko mesajında, SIGNIS üyelerini, insanların sağlam bir eleştirel duygu geliştirmelerine ve gerçeği ayırt etmeyi öğrenmelerine yardım ederek çabalarında kararlı olmaya teşvik etti.

Dinlemenin Önemi

2022 Dünya İletişim Günü mesajında ​​diyalogun ve iyi iletişimin vazgeçilmez bileşeni olarak dinlemenin önemine dikkat çeken Papa Françesko, ‘‘İletişim, esenlik ve barış içinde bir arada yaşama arayışında olan bireylerin ve toplulukların arasında diyalog ve anlayışa yönelik bir hizmettir. Dinlemek, ayrıca Kilisenin bu yıllarda giriştiği sinodal yolculuk için de gereklidir. İletişiminizde, Tanrı’nın kutsal ve sadık insanlarına, birbirimizi ve Rab’bin iradesini dinleme konusunda yardımcı olacağını umuyorum. Bu şekilde, ‘Dijital Dünyada Barış’ı’ teşvik etme çabalarınız, birliği uyumlu ve kutsal bir çokseslilik içinde ifade edilen daha senfonik bir Kilise yaratmaya yardımcı olacaktır’’ dedi. (Vatican News)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-dijital-medya-ciddi-etik-sorunlari-gundeme-getiriyor/