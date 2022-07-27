Litvanya’dan kilise patriğine yasak

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği’nin Litvanya’ya girmesi yasaklandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Litvanya İçişleri Bakanlığı,” Patrik Kirill, Rusya’nın saldırgan eylemlerini desteklediği için ülkeye girişi yasaklandı” ifadelerini kullandı.

Litvanya İçişleri Bakanlığı, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in Litvanya’ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

Litvanya İçişleri Bakanlığı “Patrik Kirill’in Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini reddettiği; Rusya’nın uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal eden saldırgan eylemlerini desteklediği için ülkeye girişinin yasaklandığı”açıklamasında bulundu.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamada da Patrik Kirill’in, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın müttefiki ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’nın en büyük destekçilerinden biri olduğu” belirtildi.

https://www.odatv4.com/dunya/litvanya-dan-kilise-patrigine-yasak-245868