“Ermenistan ve İpek Yolu”

CNN, Ermenistan’ı dünyanın en iyi yürüyüş destinasyonlarına dâhil etti

Amerikan CNN, seyahat serisinin bir parçası olarak, listede Ermenistan’ın da dâhil olduğu, dünyanın en iyi 23 yürüyüş destinasyonu ve parkurunu seçti.

“Ermenistan ve İpek Yolu” başlıklı Ermenistan ile ilgili bölümün 11 günlük yolculuğu, UNESCO tarafından koruma altına alınan Sanahin ve Haghpat manastırlarını birbirine bağlayıp, kireçtaşı zirveleri ve sık ormanlardan geçerek, vahşi doğasıyla Geğama Dağlarında yürüyüş ve ülkenin en yüksek dağı olan Aragats’a tırmanma imkânı ile en iyi rotaları öngörmektedir.

Liste ayrıca Birleşik Krallık, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Fas gibi ülkelerdeki destinasyonları da içermektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu