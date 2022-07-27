Dünyaca ünlü markayı kuran ismin babası Aydınlı çıktı!

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Dünyaca ünlü ‘Tchibo’ adındaki kahve firmasının kurucusu olan Ermeni Karl Çilingiryan’ın babasının Aydınlı olduğu öğrenildi.

(MURAT TAN)- ÖZEL HABER- Dünyaca ünlü ‘Tchibo’ adındaki kahve firmasının ortak kurucularından olan Ermeni Karl Çilingiryan’ın babasının Aydınlı olduğu ortaya çıktı. Tarihi gerçeği Ermeni kökenli Türk sosyal medya fenomeni A. Natali Avazyan kamuoyuyla paylaştı. Avazyan konuyla ilgili açıklamasında, Dünyaca ünlü ‘Tchibo’ adındaki kahve firmasının kurucu ortağı Ermeni Karl Çilingiryan’ın babası Garabet Çilingiryan’ın, 21 Temmuz 1869’da Aydın’da doğduğu ve 1900’lü Almanya Hamburg’a göç ettiğini duyurdu.

AYDIN’DA KURU MEYVE TÜCCARLIĞI YAPMIŞ

Dünyaca ünlü Alman “Tchibo” kahve şirketinin 1949 yılında Max Hertz ve Karl Çilingirian (Chillin Hirian) tarafından Almanya’nın Hamburg kentinde kurulduğu bilgisini paylaşan Çilingiryan, “17 Ekim 1962 tarihli ve 42. No. sayılı Der Spigel dergisine göre, Karl Çilingiryan (27 Şubat 1910 – 5 Mayıs 1987) Ermeni asıllı ve 1910’da Hamburg’da doğmuş. Çilingiryan’ın babası Türkiye’nin Aydın ilinde 21 Temmuz 1869 da doğan Garabet Çilingiryan, 1900’lü yıllarda kuru meyve tüccarı olarak Almanya Hamburg’a göç etmiş. Karl Çilingiryan’ın annesi Erna Çilingirian-Petherson (1887-1959)adlı bir Alman kadın. Firmanın kuruluşundan yıllar sonra, Max Hertz, Karl Çilingiryan’ın tüm hisse senetlerini satın alarak firmanın tek sermayedarı oldu. Tchibo Holding’in sahibi bugün Hertz ailesidir” ifadelerini kullandı.

AYDIN’DA MAĞAZALARI YOK!

“Tchibo” markası halihazırda dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi olarak biliniyor ve adını Tchilling mağazaları (Çil dükkanlar zinciri) ile Bean (kahve tanesi)kelimelerinin birleşiminden almıştır. Firmanın adı aynı zamanda güzellik, giyim, elektronik ve diğer çeşitli alanlarda değerli bir marka olarak bilinmektedir. Türkiye’deki ilk mağazasını 2006 yılında İstanbul’un Cevahir alışveriş merkezinde açan Tchibo’nun, Türkiye’nin birçok ilinde 56’in üzerinde merkezi mağazası bulunurken, Aydın’da mağazası yer almıyor.

https://www.aydinhedef.com.tr/dunyaca-unlu-markayi-kuran-ismin-babasi-aydinli-cikti-36319h.htm