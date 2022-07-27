Bild: Yunan halkı Almanların parasıyla beyaz eşyalarını yeniliyor

Almanya’nın ünlü Bild gazetesi, yayınladığı makale ile Yunanistan’da yüzde 50’ye varan destekle beyaz eşya yenileme programını hedef aldı.

Gazete, ‘Yunan hükümeti vatandaşlarına yeni beyaz eşya vermekte oldukça cömert. Ama bunun bedelini Almanlar da ödemek zorunda’ ifadelerini kullandı.

‘Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas, vatandaşların önümüzdeki haftalarda yeni buzdolabı ve dondurucuların yanı sıra klima sistemleri satın alabileceklerini ve devletin maliyetin yüzde 50’ye kadarını karşılayabileceğini söyledi’ diyen Bild, ‘Programın bütçesi 150 milyon evro, AB parası. Bu da Almanya’nın Yunanlıların yeni beyaz eşyalarının parasını da ödediği anlamına geliyor’ diye ekledi.

Hristiyan Demokratlar (CDU) partisinin ekonomisti Jana Simke ise, ‘Bu, diğer üye devletlerden para harcamanın şüpheli bir yolu, çünkü unutmayın, onların da aynı sorunları var’ yorumunda bulundu.

‘Yunanistan’da tüketim mallarının sübvansiyonu, diğer AB ülkelerindeki vergi mükellefleri arasındaki dayanışma duygusunu artırmayacaktır’ diyen Simke ‘Elektrik üretmenin alternatif yollarına yapılan yatırımlar, buzdolapları ve klima sistemlerinden daha mantıklı olacaktır. Bu, mevcut enerji krizinin nedenlerini ortadan kaldırmayacak’ diye ekledi.

Son olarak bunun iklim için değil, seçim için bir yatırım olduğunu söyleyen Bild, Miçotakis’in ilkbaharda seçime gideceğini ve evdeki yeni buzdolabıyla partisi ND’nın da sandıkta güçleneceğini kaydediyor.

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