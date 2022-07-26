Yunanistan’da medyaya karşı şiddette artış

Real Group’a yönelik saldırı son üç yılda failler tarafından hükümet propagandası yapmakla suçlanan basın kuruluşları ve gazetecilere yönelik 11 saldırıydı.

Yunanistan’da Real Group çatısı altında birleşen “Real News” gazetesi ve “Real FM” radyosuna saldırı sonrasında Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) hükümeti basın kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik şiddete ilişkin soruşturmaları hızlandırmaya çağırdı.

Anarşist bir grubun üstlendiği saldırı için RSF, Yunanistan makamlarından yeni koruyucu önlemler almasını istedi.

RSF’nin Avrupa Birliği ve Balkanlar Masası Başkanı Pavol Szalai, Yunanistan medyasının son derece kutuplaşmış olduğunu belirterek medyaya yönelik şiddetin giderek artmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Real Group ve çalışanlarla dayanıştıklarını söyleyen Szalai, “Yetkilileri bu saldırılarla ilgili soruşturmaların başarılı olmasını sağlamak ve gazetecileri korumaya yönelik önlemleri güçlendirmek için gerekli olanı yapmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

3 yılda 11 saldırı

Yunanistan basınının ve gazetecilerin 1974’ten bu yana aşırılık yanlısı grupların saldırılarına maruz kaldığı bir geçmişi var.

Ancak son üç yıl içinde RSF, esas olarak medya binalarını hedef alan ve benzer bir işleyiş tarzına sahip – geceleyin ve hiçbir kurbanı olmayan – toplam 11 saldırı kaydetti.

13 Temmuz 2022: Yunanistan’daki son saldırı RealNews ve Real FM’in binasıya yapıldı. Anarşist grup Binlerce Gece Güneşi saldırıyı üstlendi.

14 Haziran 2022: SKAI TV gazetecisi Artis Portosalte’nin yaşadığı apartman dairesine El yapımı bir patlayıcı yerleştirildi. Saldırı binada hasara neden oldu .

1 Şubat 2022: SKAI TV muhabiri Yannis Kampourakis’in evinin kapısında bir patlama meydana geldi.

30 Haziran 2021: To Vima gazetecisi Yannis Pretenteris’in evine içinde patlayıcı olan bir paket yollandı.

22 Şubat 2021: Spor TV kanalı Action 24’ün binasına saldırı oldu. Saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

10 Şubat 2021: Dimokratia, Espresso ve Estia gazetelerinin genel merkezinin girişinde el yapımı bir bomba patladı.

4 Ekim 2020: Proto Thema gazetesinin binası tahrip edildi . Anarşist eylemci Polykarpos Georgiadis’in tutuklanmasını izleyen saldırıyı anarşist grup “Dayanışma Girişimi” üstlendi.

18 Nisan 2020: Üç kişi SKAI TV genel merkezine molotof kokteyli attı .

10 Mart 2020: Kimliği belirsiz bir grup, halka açık radyo istasyonu ERT3’ün binasına saldırı düzenledi.

16 Ocak 2020: “Rouvikonas” adlı anarşist grubun yaklaşık 30 üyesi Dimokratia ve Espresso gazetelerinin ofislerine zarar verdi, kırmızı boya fırlattı.

4 Temmuz 2019: Anarşist grup “Rouvikonas”ın 15 üyesi, Atina Voice gazetesinin web sitesinde polisten kaçmaya çalışırken Ermeni göçmen Gayane Kassardjian’ın ölümüyle sonuçlanan olayın haberiyle alay ettiği düşünülen bir yoruma yanıt olarak gazeteyi tehdit etti.

Yunanistan’da gazetecilerin maruz kaldığı tek şiddet türü bu tür saldırılar değil. Çok farklı editoryal eğilimlere sahip medyadaki gazeteciler organize suçların hedefi oldu. Star TV suç uzmanı Giorgos Karaivaz, Nisan 2021’de evinin önünde vurularak öldürüldü.

Makelio’nun editörü Stefanos Chios, 2020’de arabasına ateş açılması sonucu yaralandı.

Yunanistan, RSF’nin 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 108. sırada yer alıyor. Bu Avrupa Birliği içerisinde en düşük pozisyon.

(HA)

bianet