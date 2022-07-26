Türkiye’den Yerevan’a gelen iki Ermenistan vatandaşının bagajında ​​gizlenilmiş onkolojik ilaçlar bulundu

Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi’nin Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi, kayıt dışı ilaçlar ve eczacılık ürünlerinin Ermenistan sınırından yasadışı taşınmasına karşı tavizsiz mücadelesini sürdürüyor.

Devlet Gelirler Komitesi’nin Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi’nin Zvartnots Şubesi çalışanları Türkiye’den Yerevan’a gelen iki Ermenistan vatandaşını kontrole aldı.

Yapılan kontrol sonucunda, bu iki vatandaşa ait bagajlarda üzerinde latin harfli ifadelerle çeşitli kayıt dışı ilaçlar ve boş ilaç kutuları, onların ceketlerinin iç ceplerinde ise gümrük kontrolünden gizlenilmiş olan onkolojik ilaçlar bulundu.

Devlet Gelirler Komitesi Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi’nde Ermenistan Gümrük Kanunu’nun 201 ve 203 maddelerinin ihlal edilmesi üzerine dosya hazırlandı ve Devlet Gelirler Komitesi Hukuk Dairesi’ne devredildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/26/T%C3%BCrkiye-Ermenistan-ila%C3%A7lar/234665