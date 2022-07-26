Skandalda ikinci perde: EOKA’lıların fotoğrafını KKTC Cumhurbaşkanlığı da kullanmış

KKTC’de piyango biletlerine EOKA’lıların fotoğraflarının basılmasının ardından, aynı fotoğrafı KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın, 20 Temmuz Barış Harekâtı anması için hazırlanan videoda kullandığı ortaya çıktı. Onur Evrensel KKTC’de piyango biletlerine Erenköy mücahitleri yerine EOKA mensubu Rum askerlerin fotoğraflarının basılmasına Cumhurbaşkanı Denktaş’ın danışmanı Sabahattin İsmail tepki gösterirken, aynı fotoğrafı KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın da kullandığı ortaya çıktı. Gazeteci-Yazar Sabahattin İsmail, “Bunların tekrarlanmasını önlemenin yolu kritik mevkideki herkesi milli mücadele tarihimiz konusunda yazılı sınava tabi tutmaktır” dedi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından KKTC Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu Osman Uzun, biletlerin toplatılacağını açıklamış ve görevden istifasını talep etmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise hatanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Ancak aynı fotoğrafı 20 Temmuz Barış Harekâtı anısı için hazırlanan videoda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın da kullandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada “Videoda Cumhurbaşkanımız Tatar, Rum mezalimi ile saldırganlığını gözler önüne serip Denktaş’ın konuşmasında da o günlerde yaşananlar dile getirilirken, Rum mezalimini ve saldırganlığını göstermek amacıyla köylerinden göç eden insanlarımızın, ağlayan kadın ve çocuklarımızın fotoğrafları ile söz konusu fotoğraf da Rum mezalimini ve saldırganlığını gösterebilmek için kullanılmıştı. Söz konusu fotoğrafla ilgili olarak ‘bunlar Erenköy mücahitleridir’ diye herhangi bir ifade yoktur” ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Sabahattin İsmail, devlet kurumlarındaki liyakatsizliğe dikkat çekti. Cumhuriyet Gazetesi