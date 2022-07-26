Kars’ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı

Türkiye-Ermenistan sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Kars’ın Arpaçay ilçesinin Türkiye-Ermenistan sınırındaki mayınlı sahada, mayın temizliği yapan bir şirkette görevli yabancı uyruklu P.A’nın arazide çıkardığı bir mayın infilak etti.

P.A’nın yaralandığı patlama sebebiyle bölgeye Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde elinden yaralandığı anlaşılan P. A, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Erzurum’da bir hastaneye sevk edildi.

Bu kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/karsta-bir-sirket-calisani-mayin-temizligi-yaparken-yasanan-patlamada-yaralandi-1962131