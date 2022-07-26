Kadınlar daha uzun yaşıyor

Ermenistan’da kadınlar daha uzun yaşıyor

Ermenistan Cumhuriyeti İstatistik Komitesinden belirtildiğine göre, Ermenistan’da ortalama yaşam süresi 74 yıl olup, ortalama yaşam beklentisi erkekler için 68, kadınlar için ise 79 yıldır.

BDT ülkeleri arasında en düşük gösterge 68 yıl ile Türkmenistan’da ve en yüksek gösterge 76 yıl ile Azerbaycan’dadır.

Rusya’da ortalama yaşam süresi 72 yıldır.

Fransa, İtalya, İsveç gibi Avrupa ülkelerinde, ortalama yaşam beklentisi 82​, Japonya’da ise 84’tür.

Ermenistan Kamu Radyosu