Diyarbakır’da kiliseye giden 3 yurttaş Hizbullahçılar tarafından ölümle tehdit edildi

Sur’da bulunan Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret eden 3 kişi Hizbullahçılar tarafından ölümle tehdit edildiklerini belirterek karakola şikayette bulundu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Lalebey sokakta bulunan Meryem Ana Kilisesi’ni (Mor Yakup Kilisesi) ziyaret eden 3 kişi, kilise çıkışında ölümle tehdit edildi.

Dün, Sur’daki tarihi mekanları ziyaret eden Süleyman Yıldırım, Hatip Yıldırım ve Nevzat Çınar Meryem Ana Kilisesi’ni de ziyaret etti. Ziyaret sonrası kiliseden ayrılan 3 kişi, dışarıda “kiliseye gitmeyin, yoksa sizi öldürürüz” şeklinde tehdit edildi.

Süleyman Yıldırım, yaşadıkların Mezopotamya Ajansı’na anlattı. 21 Haziran’da Diyarbakır’ın Sur ilçesi Lalebey Mahallesi’ndeki kiliseyi ziyaret ettikten sonra, dışarı çıktıklarını söyleyen Yıldırım, “Kilisede 45 dakika kadar kaldıktan sonra tekrar aynı güzergah üzerinden ana caddeye doğru yürürken, 2 erkek şahıs karşımıza çıktı. Şahıslardan biri sakallı, koyu renk şalvar tipi kıyafet giyen, kafasında siyah takke olan biriydi. Diğer şahıs da siyah renk kıyafetli bir şahıstı. Bize hitaben ‘Kilisede ne işiniz var, Müslüman değil misiniz siz?’ dedi. Bu kişilerin soruları üzerine, ‘Belki değilimdir’ şeklinde yanıt verdim” diye anlattı.

SİLAHLA TEHDİT EDİLDİ

Daha sonra bu şahıslardan birinin kendisine belindeki silahı göstererek, “Gitmeyin bu kiliseye, sizi öldürürüz” şeklinde ölümle tehdit ettiğini belirten Yıldırım, “Elini beline atarak silahını bize gösterdi. Şahsın yanındaki arkadaşı onun elini tutarak ‘Dur bir şey yapma’ dedi. Şahısta elini silahtan çekti” diye konuştu.

Daha sonra Sur’da bulunan Çarşı Polis Merkez Amirliği’ne gittiğini anlatan Yıldırım, 2 şahıs hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

POLİS, ‘HİZBULLAH’ITUTANAKLARA EKLEMEDİ

Kilise yöneticileriyse, polisin söz konusu üç kişiyi kendilerine ‘gaspçı’ olarak tanıttığını anlattı. Tehdit edenlerin ‘Hizbullahçı‘ oldukları şüphesi şikayet tutanağında yer almadı.

Süleyman Yıldırım, polisin kiliseye ‘gasp’ diye bilgi vermesine tepki göstererek, “Biz özellikle ‘Hizbullah giyimli’ dememize rağmen bizim karakolda verdiğimiz ifade nasıl ‘gasp’a dönüşmüş, anlamıyorum” dedi.

“Sizin ‘Hizbullahçı’ olmaları yönündeki şüphenizi tutanağa eklediler mi” sorunaysa Süleyman Yıldırım, “Bizim ısrarla söylememize rağmen ‘Hizbullah’ kelimesini geçmiyorlardı…” yanıtını verdi.

ÜÇ YURTTAŞ KENTİ TERK ETTİ

İnanç anlamında bir arayış içinde olduğu için sık sık kiliseye gittiğini söyleyen Süleyman Yıldırım, olayın ardından kardeşi ve yeğeniyle birlikte kenti terk etmek zorunda kaldıklarını ekledi. Yıldırım, son dönemde tutukluyken serbest bırakılan Hizbullahçılar hakkında da, “Bunları iktidar serbest bırakmamalı” diyerek yakındı.

‘POLİS, ‘GASPÇI’ DİYE ANLATTI’

Diken’e konuşan Diyarbakır Kilisesi’nin önderlerinden Ahmet Güvener, olayın ardından polisin kiliseye gelerek kamera kayıtlarına baktığını ve tehdit edilen üç kişinin ‘gaspçı’ olduğuna dair kendilerine bilgi verildiğini söyledi. Güvener, polislerin söz konusu üç kişinin bir çocuğu gasp ettiği için izlediklerini anlattı.

‘HİZBULLAH GELİP DİNLİYOR’

Polisin paylaştığı bu bilgiye tepki gösteren Güvener, şunları söyledi: “Bize gelen herkese hiç çekinmeden kendimizi anlatıyoruz. Biz kimsenin hangi grupta olduğunu bilmiyoruz. Herkese kendimizi ve inancımızı tanıtıyoruz. Bizimle ilgili halkın bir sıkıntısı yok. Ama demek ki birilerinin bir sıkıntısı var ki bu şekilde çocukları tehdit ediyor. Hizbullah’tan da geliyor, kendilerini saklamıyorlar. Biz de açık açık onlara anlatıyoruz. Biz hiçbir zaman insanlara kapalı bir yapıda değiliz. 1996-97’lerde tehdit, saldırılar oldu, iki defa suikast yaşandı. Onun dışında bugüne kadar benzeri bir olay olmadı. Bazı sözlü saldırılar oldu ama kapıyı gösterdik biz de. Tehditkar konuşanlar da oluyor…” (Diken/MA)

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