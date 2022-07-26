Adalar’da şenlik var!

Ersin Süzer

Yaz, Bodrum ve Çeşme’den ibaret değil. Yaz tatiline çıkmayanlar İstanbul’da ne yapıyor. Hemen söyleyeyim Adalar’a hücum ediyor. Hafta sonları Adalar’da şenlik var. Lüks yatı olan da adada, botu olan da… Geri kalanlar vapurla geçiyor. Öylesine bir deniz trafiği yaşanıyor ki, İstanbul’un trafiğini aratmıyor. Bazı noktalarda teknelerden denizi göremiyorsunuz. Kovalamaca yaşanıyor.

Öylesini ilginç manzaralar yaşanıyor ki, sahil güvenlik ve sürat tekneleri arasında. Sahil Güvenlik kovalıyor, onlar kaçıyor. Hafta sonu bir sürat teknesi o kadar zorladı ki, motorları yandı.

Adalar’ın manzarası

Yer; Yuka Beach, Kınalıada’, İstanbul’un göbeğinde bize güney havasını hissettiren, ender yerlerden biri. Gündüz beach, akşam restoran olarak hizmet veriyor. Siz siz olun, özellikle pazar günleri Adalar’dan uzak durun. Keyfiniz kaçmasın. Hafta içi gidin, keyfini çıkarın.

Bodrum’dan bir klasik daha

Türkbükü’nün en yıllanmış balıkçısı Atılay. Doğma büyüme Bodrum’lu, restoranı oğluyla yaz kış işletiyorlar. Atılay’a gidiyorsanız, kendi keşfi olan Izgara lokum levreğinin tadına mutlaka bakın. Atılay yıllardır hiç üşenmeden pazara çıkıyor. Kendi elleriyle seçiyor domatesi biberi, yerlisinden alıyor. Tadı damağımızda kalıyor. Kışın bile böyle buram buram kokan domates yemedim. Arada sırada şahane kokoreç yapıyor. Şanslıysanız tadına bakın derim.

En becerikli kadın şef

Son zamanlarda şahit olduğum en çalışkan kadın şeflerden biri Özlem Mekik. Tam bir işkolik, durmak bilmiyor. Bir bakıyorsunuz televizyonda program yapıyor bir bakıyorsunuz, Bodrum Ziyade Fasıl’da müşterilerle ilgileniyor. Resmen işletmecilik yapıyor. Restoranın mutfağında harıl harıl çalışıyor. Yalıkavak pazarına çıkıyor. Bülent Ersoy’a pasta yapıyor, şahane PR da yapıyor. Tebrikler Özlem Mekik.

Çeşme’nin en havalı otelleri

Alavya Otel; Alaçatı’nın göbeğinde, bir yıldız gibi parlıyor. Tasarımı, odaları tam anlamıyla bir butik hotel. Sahibi Erol Tabancı’ya alkışlıyoruz. Yıllardır hiç kalitesinde ödün vermeden Alavya’yı ayakta tuttuğu için.

Biblos Resort Alaçatı; Buraların en büyük en havalı otellerinden… Buram buram lüks kokuyor. Kendinizi şımartmak istiyorsanız, Biblos’u deneyin.

Manastır Otel; Bu yaz öne çıkan butik otellerden biri. 18 odalı, Manastır Ege mimarisiyle öne çıkıyor. Renkli Alaçatı geceleri sonrası huzur içinde dinleneceğiniz bir yer.

Stay Hotel Warehouse; Çeşme’de özellikle bahçe tasarımına bayıldığım bir otel. Denizi, iskelesi ve odalarıyla fark yaratıyor.

En iyi servis aldığım balıkçı

Geçtiğimiz günlerde Boğaz’daki Oligark içindeki Ringa Balık’taydık. Oligark’a ilk kez gittim. Karşılama, yönlendirme çok iyi. Ambiansı geçer not aldı. Oligark’a daha öncesinden neden gelmediğimi düşündüm, bulamadım. Ringa Balık tam deniz tarafına konuşlanmış. O gün gittiğimde üstü kapalıydı. Bu nedenle mekan beni bassa da öyle bir servis yapıyorlar ki, görülmeye değer. Restoran müdürünü tebrik ediyorum. Bir balıkçıda servis nasıl olmalı? İşte Ringa Balık bunun en iyi cevabı veriyor. Ringa’nın üstünü açın, müdavimi olalım.

Milliyet Gazetesi