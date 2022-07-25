VIDEO : Vardavar: Ermenistan’da dördüncü yüzyıldan beri devam eden su festivali

7’den 70’e birbirini ıslatan insanlar, etrafta kovalarla gezen çocuklar, belediye araçlarının insanlara tazyikli su sıkması ve parkların havuzunu dolduran gençler…

Her sene temmuz ayında Ermenistan’ın başkenti Erivan bu görüntülere sahne oluyor. Zira bu gelenek 4’üncü yüzyıldan beri devam ediyor.

Vardavar Su Festivali, tüm Avrupa’yı kasıp kavuran sıcak hava dalgasının etkili olduğu şu günlerde belki de kutlaması en en eğlenceli gelenek.

Vardavar, Ermenistan’a özgü yerel bir festival ve ülkedeki en “çılgın” yaz etkinliklerinden biri kabul ediliyor.

Ermenistan Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsünden Ranush Kharatyan, “Vardavar belki de, Ermenistan kadar eski. Yüzyıllardır bu geleneği devam ettiriyoruz” diyor.

İnsanların birbirlerini ıslatması aslında ortak bir Akdeniz kültürü. Ancak doğal olarak zaman içinde her ulus kendi geleneklerini oluşturur. Vardavar da bunlardan biri. Aslında Ermenistan’a özgü ilginç gelenekler bulunuyor. Gece şenlikleri, ateş yakma kutlamaları, ay ışığı altında yürüme etkinlikleri ve kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı gece dansları…

Vardavar’ın Hristiyanlık öncesi pagan inancı geleneklerinden kaldığı tahmin ediliyor. Vard, Ermenice “gül çiçeği” anlamına geliyor. Güller, o dönemde inanılan aşk tanrıçası Astghik ile ilişkilendirilen en önemli sembol.

Euronews