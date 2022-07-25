Vakıf yöneticileri VGM yetkilileri ile toplandı

Türkiye Ermeni toplumundan bazı vakıf yöneticileri geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile biraraya geldi.

Azınlık Vakıflar Seçim Yönetmeliği geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak bazı maddeler belirsizlik yaratmış, bazı vakıfları eksiklerin ve belirsizliklerin giderilmesinin talep etmişlerdi. Birçok vakıf, adaylar için getirilen seçim bölgesi sınırlamasının esnetilmesini istiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Gedikpaşa, Samatya, Feriköy, Ortaköy vakıflarından temsilciler VGM yetkilileri ile İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda vakıf yöneticileri bazı belirsiz hususlara dikkat çektiler. Kimi vakıflar bölgelerinde seçmen bulunmadığından hareket ederek il bazında seçim yapılmasının gündeme gelmesini önerdiler.

Edinilen bilgilere göre VGM yöneticileri bu yıl sonuna kadar seçimlerin sonuçlanmasının altını çizdi, seçmen sayısı gibi nedenlerle seçim yapamayacak durumda olan vakıflar için de “Problem varsa çözmeye çalışırız” mesajını verdi.

VGM ile yeni bir toplantı yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

Agos