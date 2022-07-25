Tavuk Adası’na 200 milyon TL yatırım

Tavuk Adası turizm projesine 200 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi ile Cunda arasında yer alan Tavuk Adası, uluslararası sanat sergilerine ev sahipliği yapacak sanat alanı, kültür projeleri, Türk yemeklerinin tanıtılacağı gastronomi projeleri, görsel sanatlar ve gösteri sanatlarının yer alacağı dünya standartlarında bir keyif adası olarak geri dönüyor.

Tavuk Adası’nın sahibi ve projenin yatırımcısı Dikran Masis, “Burası şu anda tamamen atıl durumda, üzerindeki kültür mirası niteliğindeki manastır yok olmaya yüz tutmuş. Biz burayı estetik ve kültürel açıdan muhteşem bir hale getirerek bölgeye hem miras değerini geri kazandırmak hem de yeni bir ekonomik değer sunmak niyetindeyiz. Tavuk Adası’nı her yerinde sanat ve estetik olan, insanların ayak bastığında bambaşka bir dünyaya geldiklerini hissettikleri bir cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

Geçişler Ayvalık ve Cunda’dan olacak

Tavuk Adası üzerinde ayrı bir alanda yer alacak olan plaj alanı denize girme imkânı sunacak. Plaj alanına ek olarak ada üzerinde çeşitli restoran, kafeler ve seyir terasları ile bölge esnafının kiralayarak yeme-içme, hediyelik eşya gibi ürünleri satabilecekleri çadır alanları bulunacak. Tavuk Adası’na geçişler Ayvalık ve Cunda tur tekneleriyle sağlanacak.

Milliyet Gazetesi