Katolik Rahibe, Suriye’deki Açlık Tehlikesi Hakkında Uyarıda Bulundu

Katolik rahibe, savaşın parçaladığı Suriye’de halkın silah sesinden çok açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Rahibe Annie Demerjian, diğer rahibelerle beraber yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine hizmet ettiği Suriye’deki durum hakkında konuştu. Katolik yardım kuruluşu Aid to the Church in Need’e (ACN) konuşan Rahibe Annie, gıda kıtlığının, büyük sorunlar oluşturduğunu söyledi. 2011’de iç savaşın başladığı ülkede, 2 yıl sonra kimyasal silahların kullanılmasıyla 500bin kişi hayatını kaybetti. Rahibe Annie, ‘‘Şimdi asıl bomba, açlık. Günümüzde açlığa karşı mücadele ediyoruz. Ailelere sağlanan maddi koşullar yeterli değil. Ailelerin geliri, günlük ihtiyaçlarını karşılamıyor’’ dedi.

ACN’ye göre, artan yoksulluk, yüksek enflasyon ve durgun iş koşulları, halkı ekmek kuyruğunda yaşamaya mahkûm etti. Tanıdığı bir aile hakkında konuşan rahibe, ‘‘Evlerini satıp yurt dışına çıkabilmek için bir gruba paralarını verdiler. Ama yurt dışına çıkamadılar. Şimdi ne evleri var ne de paraları. Bütün aileler Suriye’yi terk etmeye çalışıyor’’ dedi.

2015 yılında Birleşik Krallık, 20 bin Suriyeli mülteciyi kabul edeceğini açıkladı. 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 4.200 Suriyeli mülteciye sığınma hakkı verildi. 100 kişinin ise insani koruma veya isteğe bağlı izin yoluyla Birleşik Krallık’ta kalmasına izin verildi. Suriye savaşı, Afganistan ve Ukrayna savaşının ardından ihmal edilmeye başlandı. Ancak halk zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor. (Premier Christian)

