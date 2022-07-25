Antlaşmayı aşındırmayın

ANKARA Milliyet – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ı Lozan Barış Antlaşması’nın şartlarını yok saymakla suçladı ve “Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir” dedi. Erdoğan Lozan Barış Anlaşması’nın imzalanmasının 99. yıl dönümünde yayımladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden biri olan Lozan Barış Antlaşması ile kara sınırlarımızın çizildiğini, kapitülasyonların kaldırıldığını, Yunanistan’da kalan Türk azınlığının haklarının güvenceye alındığını, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrı askeri statüsünün teyit edildiğini hatırlattı.

‘Yok sayılmakta’

Erdoğan, “Türkiye, geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması’nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir” ifadelerini kullandı.

Lozan’ı yok sayan Yunanistan’a uyarıda bulunan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Antlaşma’da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır. İyi komşuluk ilişkileri ve Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum.”

Özdenören son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, edebiyatçı Rasim Özdenören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Özdenören için Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan, yaptığı konuşmada Özdenören’in “Yedi Güzel Adam”ın sonuncusu olduğunu belirterek, “Çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan. Böyle bir ağabeyimizi, büyüğümüzü bugün hep birlikte Hakk’a uğurluyoruz” dedi. Özdenören’in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.

‘Anahtar ülke konumundayız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İbn Haldun Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törendeki konuşmasında üniversitenin ilk mezunlarını tebrik etti. “Gelişmişinden az gelişmişine tüm ülkelerin çok ciddi siyasi, ekonomik, sosyal çalkantıların eşiğinde olduğu bir döneme biz toparlanmamızı ve yükselişimizi tamamlamış şekilde girmeye hazırlanıyoruz” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme kararlılığımızın hem uluslararası meşruiyetini güçlendiriyor hem bölgedeki desteğini artırıyoruz. Kuzeyimizdeki savaşta taraflarla her düzeyde konuşabilen diyalog yollarını açık tutan son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarda iş birliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız. Çeşitli sebeplerle sorunlar yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi birer birer yoluna koyuyoruz. Bazı dostlar şunu söylüyor: ‘Sizi anlayamıyorum’ diyor. ‘Hem kavga ediyorsunuz, hem ara buluyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar?’ İşin zaten anahtarı orası. Bütün mesele dost kazanmakta, düşman değil. Biz de bunu hamdolsun şu ana kadar başardık, başarıyor. Bize güvenen dost ve kardeş toplumları ve ülkeleri zor zamanlarında hep yanlarında olarak hayal kırıklığına uğratmadık.”

‘Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun’

Erdoğan, Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının 2. yıl dönümünde sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Erdoğan, “86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Milliyet Gazetesi