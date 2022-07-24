Türkiye-Ermenistan Temsilcisi Kars’ta!

Türkiye Ermenistan ilişkileri özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç Kars’ta.
olkan KARABAĞ
Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmemesine başlamasının ardından özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve ekibi Kars’a geldi.
Kars’ta Ani Ören Yeri, Peynir Müzesi, Harp Tarihi Müzesi ve Akyaka Doğu Kapı Sınır Kapısını ziyaret eden Büyükelçi Kılıç, basına kapalı ziyaretlerini gerçekleştirdi.
Kent merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Büyükelçi Kılıç, bazı temaslarının ardından kentten ayrılacak.
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