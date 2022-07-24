Papa, yerli ailelerin çocuklarının uğradığı istismar nedeniyle Kanada’ya ‘özür turu’na çıkıyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kanadalı yerli ailelerin çocuklarının Katolik Kilisesi yönetimindeki yatılı okullarda uğradıkları istismar nedeniyle özür dilemek amacıyla Kanada’ya gitti.

Papa, ziyaretinin “kefaret haccı” (tövbe niteliğinde hac) olduğunu ve yerlilerle bir araya geleceğini dile getirdi.

Yerli ailelerin çocukları, on yıllar boyunca istismara uğramıştı.

Papa, Kanada’da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu tarafından “kültürel soykırım” olarak tanımlanan skandaldaki Kilise’nin rolü nedeniyle hayatta kalanlardan şahsen özür dileyecek.

Ruhani lideri, Alberta eyaletinin batısındaki Edmonton’da Kanada Başbakanı Justin Trudeau karşılayacak.

Bugün başlayacak gezi 30 Temmuz’a kadar devam edecek.

Ziyareti organize eden Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı (CCCB) sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, halk için ayrılan ilk ücretsiz biletlerin 10 dakika içinde tükendiğini bildirdi.

Papa Francis’in çoğunluğu mağdurlardan oluşan 15 bin kişiye hitap etmesi planlanıyor.

Ülke tarihinin en acılı süreçlerinden biri olarak görülen yatılı kilise okulları uygulamasının mağdurlarından halen 70 bine yakın kişinin hayatta olduğu öngörülüyor.

Bu kişilerden bazılarının Kanada mahkemelerine açtığı binlerce taciz ve istismar davaları da devam ediyor.

Mağdurların bir kısmı, Papa’nın ziyaretini “çok geç” olarak tanımlıyor. Zira kendilerine zulmettiğini belirttikleri rahip ve rahibelerin artık hayatta olmadığını dile getiriyor.

Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarı

“Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer” olarak kabul edilen yatılı kilise okullarının ilki, 1880’lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996’da kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda, çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetle istismara uğradı.

Ayrıca beyaz çoğunluğun hakim olduğu topluluklara entegre edilmek için zorla ailelerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılan çocukların büyük kısmı, cinsel tacizin yanı sıra açlık ve soğuğa mahkum edildi.

Ülkede 2010’da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.

Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür diledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, “Kanada tarihinin en karanlık bölümlerinden biri” olarak nitelendirdiği uygulama, birbiri ardına yüzlerce çocuğun mezarının bulunmasıyla bir kez daha uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Sıkça çıkan yangınlarda, onlarca çocuk yanarak can verdi

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 6 ciltlik raporuna göre, yatılı okullarında defalarca yangın çıktı, bu yangınlarda çok sayıda çocuk yanarak can verdi.

Raporda, “Eğitilecek diye anne babalarının kollarından zorla alınan çocuklar, oyun bahçeleri yerine isimsiz mezarlara konuldular. Birçoğunun neden öldükleri, ölenlerin çoğununsa isimleri bile bilinmiyor.” ifadesi yer aldı.

Hayatta olan ve Komisyona konuşan bazı mağdurların ifadelerine göre, uygulanan kötü muamelelerden kurtulmak isteyen ve yaşları büyük olan bazı çocukların kaçma girişimleri de ya donarak ya da yakalandıktan sonra aç bırakılarak ölümle sonuçlandı.

Euronews