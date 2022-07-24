KKTC’de Erenköy Direnişi’nin yıldönümüne özel hazırlanan biletlere EOKA mensuplarının fotoğrafı basıldı

Erenköy Direnişi’nin 58. yıldönümüne özel hazırlanan piyango biletlerinde EOKA mensuplarının fotoğrafı basıldı. Aynı hata Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ videosunda da var.

KKTC Piyangolar Dairesi, Erenköy Direnişi’ne özel çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine “Erenköy mücahitleri” yerine Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos (EOKA) mensuplarının fotoğraflarını bastı. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ve Piyangolar Birim Sorumlusu Osman Uzun’un imzası bulunan biletlere, Başbakan Ünal Üstel tepki gösterdi.

Benzer bir hatanın Cumhurbaşkanlığı tarafından 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıldönümü için hazırlanan videoda da olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan videoda Erenköy Mücahitleri oldukları zannedilerek EOKA mensuplarının fotoğrafları kullanıldı. Bu hatanın fark edilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı kısa süre içinde videoyu resmi Twitter hesabından kaldırdı.

Medyascope’ta yer alan habere göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Piyangolar Dairesi tarafından Erenköy Direnişi’nin 58. yıldönümüne özel hazırlanan piyango biletlerinde “Erenköy mücahitleri” yerine EOKA mensuplarının fotoğrafı basıldı. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı için tarafından hazırlanan videoda da aynı hatanın yapıldığı anlaşıldı.

GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ

Biletlerde Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ve Piyangolar Birim Sorumlusu Osman Uzun’un imzası bulunuyor. Bilette imzası yer alan Osman Uzun, çekiliş biletlerinde kullanılan görsel nedeniyle özür diledi ve “görevden affını” istedi. “Bu büyük hatanın bedeli her ne ise ödenecektir” diyen Uzun, “Ben birim sorumlusu olarak yapılan hatanın gereği ne ise yerine getireceğim. Bunun sorumlusu olarak görevden affımı isteyeceğim” açıklamasında bulundu.

Yaşananlara tepki gösteren KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise, böyle bir hatanın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, “Sorumlular hesap verecek. Görevden alma dahil ne gerekiyorsa yapılacak. Yapılan hata kabul edilemez” dedi. Devlet Piyangosu Birimi’nde gerekli soruşturmaların başlatıldığını belirten Üstel, bu kurumlarda görev alan kişilerin görevlerini layıkıyla yapmamaları halinde yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağını söyledi.

AYNI HATANIN CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILDIĞI DA ORTAYA ÇIKTI

“Biletin üzerindeki fotoğrafta EOKA’cıların resminin kullanılması affedilemez” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tepkisi şu sözlerle gösterdi: “Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişi’ni anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların çektirdiği fotoğrafları ‘Erenköy Mücahitleri’ diye kullanmak, büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez. Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir.”

Ancak aynı hatanın KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıldönümü için hazırlanan videoda yaşandığı ortaya çıktı. Hazırlanan videoda Erenköy Mücahitleri oldukları zannedilerek EOKA mensuplarının fotoğrafları kullanıldı. Bu hatanın fark edilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı kısa süre içinde videoyu resmi Twitter hesabından kaldırdı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Tatar ve Üstel’e seslenerek, Erenköy Mücahitleri’nden özür dilemeleri çağrısında bulundu. Özersay şunları söyledi:

“20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak yayınlanan 20 Temmuz videosunda da aynı fotoğrafı, yani EOKA milislerinin fotoğraflarını mücahitlerin fotoğrafıymış gibi kullanmışlar maalesef. Sayın Tatar açıklamasında ‘bu saygısızlık affedilemez, kimse Erenköy direnişini küçük düşüremez’

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