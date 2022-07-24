İsrail erken seçimlere hazırlanıyor: Netanyahu geri dönebilir

İsrail’de 1 Kasım’da yapılacak erken seçimler öncesi açıklanan son anketlere göre, eski Başbakan Netanyahu’ya destek artarken Likud’un yeniden parlamentoda koalisyon hükümeti kurabileceği öngörülüyor.

DUVAR – Yaklaşık dört yılda beş kez seçime giden İsrail, 1 Kasım’da yapılacak erken seçimlerle yeni hükümeti belirleyecek. İsrail basınında yayınlanan kamuoyu anketlerine göre, yolsuzluk suçlarıyla anılan eski Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Likud partisine destek artıyor.

Jerusalem Post’un haberine göre, Panels Politics tarafından yürütülen kamuoyu araştırmasına göre, 1 Kasım’da yapılacak erken seçimlerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan başbakanlık görevini alması beklenen ismin Netanyahu olacağı öngörülüyor.

Buna göre, Likud’a bağlı ittifakların parlamentoda 59-61 arasında sandalye edebileceği ancak Meretz partisinin barajı geçmesi halinde Netanyahu’nun yeniden bir koalisyon hükümeti kurma krizi yaşayabileceği belirtildi.

GÜVENOYU YENİDEN ALABİLİR

Anketlere göre, Netanyahu’nun parlamentodaki partiler arasında liderliğini sürdüren Likud’un 35 sandalye elde edebileceği öngörülürken en güçlü rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid’in (Bir Gelecek Var) ise 24 sandalye kazanabileceği belirtiliyor.

Netanyahu’nun başbakanlık görevinden ayrılmasını sağlayan 8 partili koalisyonun 55 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor. Netanyahu’nun hükümet kurmak için meclisteki 120 milletvekilinden en az 61’inin güvenoyunu alması gerekiyor.

Netanyahu cephesinde Likud, Dini Siyonizm, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri bulunuyor. Muhalif cephede ise Yeni Umut, İsrail Evimiz, Yamina, Bir Gelecek Var, Mavi Beyaz, İşçi, Meretz partileri ile Birleşik Arap Listesi yer alıyor.

İsrail’de 31 Haziran’da milletvekillerinin oylamasıyla parlamento feshedilerek 1 Kasım’da erken seçim yapılacağı ilan edilmişti. Başbakan Naftali Bennett görevini koalisyon ortağı Yair Lapid’e devretmişti. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar