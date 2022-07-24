Hataylı Öğrenci Türkiye’yi Gururlandırdı

Hatay’da Bahçeşehir Koleji öğrencisi, Türkiye’yi temsil ettiği yarışmadan gümüş madalya ile ayrılarak ülkemizi gururlandırdı.

Ermenistan Erivan’da düzenlenen 63 ülke ve 237 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 33. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil eden Bahçeşehir Hatay Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Abdullah Akif Çelikkaya gümüş madalya ile ülkemizi gururlandırdı.

ÇELİKKAYA’DAN ÇİFTE BAŞARI Akif Çelikkaya bu sürecin başlangıcında biraz zorlandığını fakat TÜBİTAK kamplarına katıldıktan sonra sürece alıştığını ifade etti. Hem okul derslerini hem YKS hazırlığı hem de olimpiyat hazırlığını üç koldan yürüten Çelikkaya; ailesinin, okulunun ve öğretmenlerinin desteği bu zorlu süreci olimpiyatta gümüş madalya, YKS’de 722. olarak başarıyla taçlandırdı.

ERDOĞAN: BAŞARIYA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Lise Müdürü Aytaç ERDOĞAN elde ettikleri bu başarının perde arkasında; Akif’in iki yıldır sürdürdüğü yoğun hazırlıkların olduğunu ifade etti. Akif ile başlayan serüvende bilim alanında başarılı öğrenciler yetiştirmek için akademik ve sosyal olarak desteğin önemine dikkat çeken ERDOĞAN, Hatay ili ve Bahçeşehir Koleji adına öğrencilerinin başarısı ile gurur duyduklarını ifade etti. Akif’e eğitim hayatında başarılar dileyerek öğrencilerinin bilim olimpiyatlarına hazırlanmaları için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

https://www.korfezgazete.com/hatayli-ogrenci-turkiyeyi-gururlandirdi/