Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Türkiye’nin 3 bin Rum’a ayırdığı öğretmen kadarını Yunanistan 150 bin Türk’e reva görüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye’de 3 bin Rum’a ayrılan öğretmen sayısının, Yunanistan’ın 150 bin Türk’e reva gördüğü öğretmen sayısıyla aynı olduğuna dikkat çekti.

Fuat Kabakcı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Twitter’dan “Batı Trakya’da Türk Azınlığa yönelik gerçekler” şeklinde yaptığı paylaşımında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne cevaben, Atina yönetiminin Türk Azınlığa yönelik yürüttüğü ayrımcılığı rakamlarla açıkladı.

Batı Trakya’da ana okulunun bulunmadığını, çocuk sayısının 9’dan az olduğu durumlarda okul açılmadığını, Türkiye’de ise Rum azınlık okulu için 4 çocuğun yeterli olduğunu belirtti.

Discrimination is rule in 🇬🇷

Facts on Turkish Minority in Western Thrace:

📌No kindergartens

📌 No schools under 9 🧑‍🎓 in 🇬🇷 (4 🧑‍🎓is enough in 🇹🇷)

📌 Only 2 high schools

📌 Insufficient buildings

📌 Old textbooks

📌 Same number of teachers (3K Greeks in 🇹🇷 vs 150K Turks in 🇬🇷) https://t.co/1jws522KyA

— Tanju Bilgiç (@TanjuBilgic) July 24, 2022