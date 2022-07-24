Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Ayasofya’ paylaşımı: Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Semra Orkan Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin fotoğrafına da yer verdi. 86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih’in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi’ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun. Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. pic.twitter.com/el996gVwOl — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2022 AA