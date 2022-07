Masmavi deniz, ılık bir rüzgâr, eksiksiz bir sofra…

Ebru Erke

Her yaz koylarına, plajlarına akın edenleri karşılayan Bodrum, yine hareketli bir sezon geçiriyor. Bu yaz beldeye birbirinden iddialı yeni restoranlar açıldı. Kimileri ünlü şefleriyle de öne çıkıyor. Klasiklerin yeriyse her zaman başka. Şimdi tam sezonu madem, kahvaltıdan meze-balığa, kabuklulardan suşiye sıkı bir Bodrum lezzet turu atmaya ne dersiniz?

ZAMANSIZ KLASİKLER

Mimoza Gümüşlük kaliteli malzemeyle yaptıkları yemekleri, deniz kenarındaki masaları ve begonvilleriyle misafirlerine ‘damardan’ bir Bodrum akşamı yaşatıyor. Sahibi Fikret Alphan çok iyi müzik de yapıyor. Karidesli domates salatasını tatmak gerek. Lokanta by Divan’ın menüsünde, koordinatör şef Giancarlo Gottardo’nun yaptığı yenilikler fark ediliyor. Kocaman bir buzla servis edilen soğuk avokado çorbası, ‘rigatoni alla norma’ (patlıcanlı makarna) gibi yaz yemekleri var.

Lokanta by Divan’ın soğuk avokado çorbası çok leziz.

Kısmet Lokantası’nda bir öğlen yemeği yemeden Bodrum seyahati tamamlanmış sayılmaz. Kısmet’te her zaman mevsimin en taze, yerel lezzetleri var. Ege yemeklerini güveçlerde ve taş fırında pişiriyorlar. Keşkek, lokum pilavı gibi özel yemekler de çıkıyor. Pideleri ve zeytinyağlı kalburabastısı favorim.

‘Rahat bir ortamda, şık şıkır giyinmeden, güzel yemeklerle bağ bahçe arasında keyif yapayım’ derseniz adres belli: Bağarası. Evdeki tabak, bardakla açtıkları mekânı büyüten İsmail ve Ümmühan Girgin, sakız ağacına sarılı kuzu ızgarayla nam salmıştı. Isırganlı ıspanak mücveri, erikli-kayısılı pırasa kızartması, vişneli bamya gibi özel lezzetleri var.

İki Sandal’ın olayıysa meze… Klasiklerin eski tariflerden uyarlanmış yorumlarını bulabiliyorsunuz. Hepsinin bir hikâyesi var ve meze tepsisi geldiğinde tek tek anlatıyorlar. Ermeni pilakisi, safranlı balık turşusu, gambilya favası, balık pastırması her daim menüde.

Bozukbağ Kahvaltıcısı, kahvaltı denince akla ilk gelen yer. Menemenli, pişili uzun bir Ege kahvaltısını samimi bir ortamda tatmak mümkün. Ürünler kendi bahçelerinden… Mavi Suite de Türkbükü’nün klasiklerinden… İster gündüz denize, ister akşam yemeğine gidin. Cumartesileri döner, pazarları mantı günü yapıyorlar.

Bozukbağ Kahvaltıcısı’nın sunduğu ürünlerin çoğu kendi bahçelerinden…

PLAJLARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Alaçatı markası olan Momo, bu yıl ilk kez Bodrum’da. Tıraşlanmış enginar salatasından taş fırında pişen pizzalara gündüz menüsündeki hemen her şey çok iyi.

Lucca Beach’in kokteylleri beğeniliyor.

Geçen yaz Bodrum’a transfer olan Lucca Beach yine aynı lokasyondaki plaja da indi. Şu an en sosyal plajların başında…

Güney Fransa’nın ikonik markası Bagatelle, Yalıkavak Marina içinde geçen hafta açıldı. Mekânda markanın avokadolu pizza, tuna tartar gibi klasik lezzetlerini bulmak mümkün.

ŞEF RESTORANLARI

Yoldaş Sönmez’in Ent’i bu yaz Nef Yalıkavak Reserve’e taşındı. Çiğ balık üçlemesi, kereviz kremasıyla granyöz balığı, sote dağ mantarlarıyla kuzu sırt menüye yeni eklenen lezzetlerden. İsteyen ortaya paylaşımlık alıyor, isteyen kendi tadım menüsünü oluşturabiliyor.

Ent’in çökertme tabağı

Sicilya mutfağının en önemli temsilcisi olarak kabul edilen şef Ciccio Sultano, Kempinski Barbaros Bay içinde Mammadrau’yu açtı. İtalya’dan getirdiği özel makineyle tüm makarnaları elde hazırlıyor. Balık tabaklarıyla da iddialı.

Maçakızı’nın dünya standartlarındaki mutfağının başında şef Aret Sahakyan var. Arada çok önemli şeflerle işbirlikleri de yapıyorlar, takipte kalın.

OD Urla’nın şefi Osman Sezener’in bu yaz Bodrum’da iki mutfağı var. İlki The Bodrum Edition içindeki Kitchen. İkincisiyse Six Senses Kaplankaya’da kendine ait bir koya sahip Anhinga by OD.

Khai Otel’in iskelesinde hizmet veren Tuzz’un başında Nilay Lale var. Nilay şefin Asya mutfağına olan hâkimiyeti mezeden ana yemeğe ufak dokunuşlarla hissediliyor. Bu yıl menü baştan aşağıya yenilenmiş, kaçırmayın…

Menengiç mus ve tütsülenmiş kuzu tartar, Tuzz restoranın bu yıl yenilenen menüsünde…

The Marmara Bodrum’daki Tuti’nin en büyük avantajı, şefi Hakan Süve’nin Egeli olması. Yöre malzemelerini bazen modern, bazen geleneksel Ege teknikleriyle yorumlayan tabakları iddialı.

BALIK VE DENİZ MAHSULLERİ

Orkide Balık… Aileden Gölköylü Ahmet Erol’un Orkide Motel’i akşamları da restoran. En eski balıkçıları tanıdığı için tazesini yiyeceğiniz garanti. Özellikle barbun çıtlama ve kirli kalamar ızgarayı deneyin.

Çağrı ve Çağlar Bozçağa kardeşlerin mekânı Orfoz’da o gün denizden ne çıktıysa o servis ediliyor. Balığı ve kabukluları pişirmeyi çok iyi biliyorlar. Hatta Çağlar kabuklular için özel dalışlar yapıyor. Sülünez, deniztarağı, ve mavi yengeç gibi seçenekler var.

Orfoz’dan kidonya sunumu

Azur’da deniz ürünlerine alışılmışın dışında yaklaşılıyor. Fransa’dan getirilen Gillardeau istiridye ve Alaska kral yengeci dışında ‘Deniz Mahsulü Wellington’ sunumu da bu yaz kendinden bahsettirecek. The Galliard Cove House’un menüsünde paella’lar ve el yapımı makarnaların yanında ceviche, burrata, ahtapot ızgara gibi çok seçenek var. Mekânda günbatımını izlemek de çok keyifli.

Azur’dan denizkereviti tempura

ASYA TATLARI

Maromi by Divan, bu yaz ilk kez Bodrum’da… Japon şeflerin kontrolündeki mutfaktan çıkan her şey orijinal lezzette.

Mandarin Oriental Bodrum’daki Kurochan by Ioki, yenilikçi suşileri, tempura ve noodle’larının yanında şeflerin özel tepanyaki şovuyla da dikkat çekiyor.

Şef Sinan Damgacıoğlu’nun Gümüşlük’te açtığı Ginger, bu yazın yenilerinden… İşi Japonya’da öğrenen ve çok iyi malzeme kullanan şefin suşilerini mutlaka deneyin.

İstanbul’un en iyi Japon restoranlarından İtsumi de Bodrum’da… Shunichi Horikoshi’ye ait marka Cape Bodrum Hotel’in içinde… Yemekleri sadece Japon şefler hazırlıyor.

Amanruya ilk kez suşi restoranı açtı.

Sushi by Amanruya… Bu yıl bünyesinde ilk kez bir suşi restoranı açan Amanruya oteli özenli ve iddialı.

İkonik Uzakdoğu markası Hakkasan, Mandarin Oriental içinde. Çıtır ördek salata, dim sum gibi imza yemekleri menüde.

ALIŞVERİŞ İÇİN…

Senem Gürel’in Konacık’ta açtığı DeliMama Cheese&More’da, her ürün üreticisinden direkt satın alınıyor. Peynir çeşitlerinin çoğu artizan üretim. Zeytinyağı ve şarküteri çeşitliliği kayda değer. Dükkânın üst katı ufak davetler ve tadım organizasyonları için de kullanılabiliyor.

Işıl Tan’ın Türkbükü’ndeki dükkânı Hatice Teyze’de her şey yerel, yöresel ve küçük üreticiden. Doğal aromatik yağlarının yanında farklı çeşitlerde sirke, reçel ve salçaları da çok rağbet görüyor.

Yerel üreticilerin kurduğu pazarlar haftanın her günü farklı bir koyda.

Samsun yaylalarından küçük ve büyükbaş et satan Nebyan Doğal’ın katkısız şarküteri ürünleri aklınızda bulunsun. İyi bir dağıtım ağları var, eve de sipariş verebilirsiniz. İso Baba’nın Çiftliği’nde tropik meyve, sebze, reçel, turşu gibi ürünler satılıyor.

Bodrum pazarlarına da uğrayın. Pazartesi: Türkbükü, Kumbahçe, Güvercinlik. Salı: Bodrum Merkez, Yalıkavak, Gölköy. Çarşamba: Gündoğan, Ortakent. Cuma: Bodrum Merkez, Konacık, Yalı. Cumartesi: Turgutreis. Pazar: Gümbet, Kızılağaç, Mumcular.

Hürriyet Gazetesi