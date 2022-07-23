Eski polis tarikat kurdu! Verdiği karar eşlerin arasına girdi

Rusya’nın ücra bir köşesinde, ‘Güneş Şehri’ ismini verdikleri bir şehirde yaşayan Son Ahit Kilisesi tarikatı ve onun kendisini Hz. İsa ilan eden lideri Vissarion’ın yaptıkları, duyanları şoke ediyor. Tarikat üyelerinin eş değiştirmelerine izin vermesiyle başlayan tuhaf süreç, tarikattan bir ailenin iki bebeğinin ani ölümü ile başka bir boyuta taşındı.

Derleyen: Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr – Rusya tarihinde yaptıklarıyla tüm dünyada adından söz ettiren bazı isimler bulunuyor. Bunlar arasında en bilineni Grigori Rasputin. İmparatorluk Rusya’sında kendini kutsal ilan eden Rasputin, Rus çarını ve hanedan üyelerini mistik özellikleriyle etkilemiş olmasıyla hatırlanıyor. Günümüzde ise Sibirya’nın ücra bir köşesinde varlık gösteren Son Ahit Kilisesi müritleri ve tarikatın gizemli lideri Vissarion, tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Son Ahit Kilisesi ve onun kendisini Hz. İsa’nın reenkarnasyonu ilan eden lideri Vissarion, Rusya’da yaklaşık 30 yıldır varlık gösteriyor. Bu süre içinde Sibirya bölgesinde komünler inşa eden topluluk, binlerce üyesiyle büyük bir merak uyandırıyor. Gözlerden uzak bir şekilde sır dolu bir yaşam sürdüren Vissarion ve müritlerinin bir dönem ABD’de varlık göstermiş olan ‘Osho’ tarikatına benzer bir yapılanma olduğu tahmin ediliyor.

TRAFİK POLİSLİĞİNDEN TARİKAT LİDERLİĞİNE

1990’lı yıllara kadar hayatını trafik polisi olarak sürdüren Sergey Torop’un tarikat lideri Vissarion’a dönüşmesi, trafik polisliğinden kovulduktan sonra Sibirya’da bir UFO kulübüne üye olmasıyla başladı. Kulüp üyeleriyle birlikte uzaylıların varlığına dair kanıt arayan Torop, bir süre sonra bunun kendisine göre bir iş olmadığını fark etti ve dikkatini insanları etkilemeye yöneltti. 1990’lı yılların başında Moskova’da bu konuda birkaç kursa katılan Torop, ilk vaazını Sibirya’daki küçük bir televizyon stüdyosunda canlı yayında verdi.

Eski metal işçisi ve trafik polisi ‘ruhsal bir uyanış’ geçirip kendisini İsa Mesih’in reenkarnasyonu olarak ilan ettiğinde yıl 1991’di. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından yaşanan ekonomik çöküşte umutsuzluğa kapılan onlarca kişi, Torop’un fikirlerinden etkilenerek onun sıkı bir takipçisi oldu. Kötü yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışanların umudu, kendini İsa peygamberin reenkarnasyonu olarak ilan eden Torop’un evrensel ve edebi mutluluk vaatleriyle tekrar yeşerdi.

Torop, sonraki iki yıl içinde bağışlardan elde edilen parayla Rusya’nın yarısını, Sovyet cumhuriyetlerini ve birkaç Avrupa ülkesini dolaştı ve takipçi kitlesini genişletti. Torop’un tarikatı en güçlü döneminde adeta bir devlet haline geldi. Tarikat, Rusya içinde Belçika’nın yaklaşık üçte ikisi büyüklüğünde bir bölgede, binlerce üyesiyle varlığını sürdürdü.

TEDAVİ OLMAYI YASAKLADI

Rusların geleneksel inancı, Ortodoks Hristiyanlığı, Hinduizm ve Budizm’i birleştirerek kendi öğretisini temellendiren Vissarion, kısa süre içinde takipçilerinin hayat tarzını etkileyecek olan yasaklar getirmeye başladı. Vissarion’un en doğru kararı vereceğini düşünen tarikat üyeleri ise yasakların hiçbirini sorgulamadı. Yeni düzene göre hayvansal protein içeren gıdalar ve et yemek yasaklanmıştı. Ayrıca şeker, bitkisel yağ, çay, irmik gibi gıdaların da tüketilmesi de istenmiyordu. Tarikat üyelerine serbest olan yiyecekler bal, patates, sebze ve birkaç tahıldan ibaretti. Vissarion’un takipçileri oldukça zor koşullar altında kalmış olsa da bu duruma dayandı.

Tarikat üyelerinin sağlık sorunlarını doktora gitmeden meditasyonla çözmesi gerektiğini söyleyen Vissarion, bütün sıkıntıların ruhsal uyumsuzluktan kaynaklandığını söyledi ve bu sebeple tarikat üyelerinin doktora gitmesini yasakladı. Bu dönemde küçük çocukların okula gitmesi de engellendi.

Sahte peygamber Ağustos 1999’da, “Size nasıl güzel sevileceğini göstermek istiyorum” dediği vaazını verdi ve erkeklerin çok eşli olması gerektiğini söyledi. O andan itibaren komün içinde aşk üçgenleri ortaya çıkmaya başladı ve erkeklerin eşlerini değiştirmelerine izin verildi. Bazı aileler bu duruma dayanamadı ve dağıldı. Vissarion, bu dönemde karısından ayrıldı ve 16 yaşında bir kız çocuğunu karısı olarak ilan etti.

ANLATILANLAR DUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Vissarion’un kurmuş olduğu tarikat ona inanan ve inanmayan binlerce kişiyi etkiledi. Tarikatla geçmişi bulunanların verdiği bilgiler ise duyanları şaşkına çevirdi. Kocasının sıkı bir Vissarion takipçisi olduğunu söyleyen Yelena Melnikova, tarikat içinde yaşananların anlamsız olduğunu söyledi. Melnikova, “Vaazlarında kullandığı üslup insanı deli edecek cinstendi. Sürekli daireler çizerek ve bağırarak insanları etkiliyordu. Bütün vaazları uzun soluklu ve tutarsızdı. İnsanlara dış dünyadan kopmaları, aile ve akrabalarla bağlarını koparmaları gerektiği fikrini aşılamaya çalıştı” dedi.

Kocasının ailesini dağıtmak pahasına ‘Güneş Şehri’ne gitmeyi göze aldığını belirten Melnikova, “Kocam gitmekte kararlıydı. Ailemin dağılmasını istemediğim için ben de onun peşinden gitmeye mecbur kaldım ve bu sebeple tüm birikimimiz olan Novosibirsk’teki dairemizi satıp elimize geçeni tarikatın kurduğu komüne taşındık” şeklinde konuştu. Tarikata annesiyle birlikte 12 yaşında katılan ve 15 yaşında komünden kaçan Anastasia ise şunları söyledi:

“Büyüdüğümde birçok şeyin yanlış olduğunu fark ettim. Ayrılmak istedim ama ailem buna engel oldu. İşin içine polis girdiğinde burada zorla tutulduğuma dair bir ifade verdim. Et, yumurta, un ve şeker olmadan yaşamakta oldukça güçlük çekiyordum ve bu sebeple oradan kaçtım. Çocuklar burada yaşananlara inanamıyordu. Ailelerimizin akıllarını kaçırdığını düşünüyorduk.”

2 BEBEĞİN ÖLMESİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Vissarion’un tarikatı, uzun süre devlet yetkililerinin dikkatini çekmeden var olmaya devam etti. Zamanla tarikat içindeki bazı yasaklar gevşetildi. Vissarion, 2000’li yılların başından itibaren cep telefonlarına, televizyonlara, çanak antenlere ve doktor ziyaretlerine izin verdi. Komün, çocuklar için kendi okullarının yanı sıra müzik toplulukları, kayıt stüdyoları ve futbol okulları kurdu. Tarikat üyesi olmayan yabancıların ‘Güneş Şehri’ne girişine izin verildi. Bölge halkı da tarikatın varlığından memnundu. Birçok kişi tarikat üyelerinin bölge ekonomisini canlandırdığını düşünüyordu. Ancak geçtiğimiz 2 yıl içinde yaşananlar Rus güvenlik birimlerinin tüm dikkatini bu gizemli tarikata çekti.

Her şey tarikat üyesi bir ailenin 2 bebeğini kaybetmesiyle başladı. Bebeklerin ihmal sonucu öldüğünü düşünen yetkililer, tarikatı incelemeye aldı ve ilk soruşturma dalgasında en az 300 tarikat üyesi sorgulandı. Yapılan incelemeler sonucunda tarikat içindeki pedofili, intihara sebebiyet verme ve cinayet gibi suçlar da açığa çıktı. 2019 yılında soruşturmayı tamamlayan müfettişler, tarikat lideri Vissarion ve yakın çevresindeki isimlerin tutuklanmasına karar verdi.

2020 yılının Eylül ayında Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin ‘Güneş Şehri’ne yaptığı baskında Son Ahit Kilisesi’nin kurucusu Sergey Torop ve yardımcıları Vadim Redkin ile Vladimir Vedernikov gözaltına alındı ve tutuklandı. 2021 yılında ‘vatandaşlara şiddet uygulayabilecek dini bir grup oluşturmakla’ Sergey Torop, Vadim Redkin ve Vladimir Vedernikov’un tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verildi. Novosibirsk şehrinde hâlâ cezaevinde tutulan tarikat liderleri yargılanmayı bekliyor. İnşa ettiği komünde 4 bin 500 üyesi olan tarikatın dünya genelinde 10 bin takipçisi olduğu tahmin ediliyor. Sergey Torop, Vadim Redkin ve Vladimir Vedernikov’un tutuklanmasını talep eden savcılık, mahkemeden tarikatın yasaklanmasını da talep ediyor.

Milliyet Gazetesi