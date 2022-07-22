Yunan gazetesi Serbest Zamanlar’a göre Atina’daki yangının sebebi İron Maiden konseri

Yunan gazetesi Serbest Zamanlar, 21 Temmuz’daki manşetinde Atina’da iki gündür devam eden yangınların sebebinin 16 Temmuz’da bu şehirde düzenlenen İron Maiden konseri olduğunu iddia etti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Penteli bölgesindeki orman yangını iki gündür kontrol altına alınamıyor. 600 kişi evlerinden tahliye edildi, dört yerleşim bölgesi yangından etkilendi, çok sayıda ev zarar gördü. Evini kaybeden 84 yaşındaki bir kişi ise intihar etti.

Yunan gazetesi Serbest Zamanlar’a göreyse yangının sebebi İron Maiden müzik grubu: “İron Maiden 2018’de Yunanistan’da konser verdikten üç gün sonra da bir orman yangını çıkmıştı. 16 Temmuz’da Penteli bölgesindeki İron Maiden konserinden 3 gün sonra yine bir orman yangını çıkması tesadüf değil.”

Gazete, İron Maiden konserini “şeytani bir ayin” olarak tanımladı.

16 Temmuz’daki İron Maiden konserinde seyircilerden biri işaret fişeği yakmış, İron Maiden solisti Bruce Dickinson da öfkelenerek şarkısına ara verip seyirciye küfretmişti.

https://serbestiyet.com/haberler/yunan-gazetesi-serbest-zamanlara-gore-atinadaki-yanginin-sebebi-iron-maiden-konseri-98215/