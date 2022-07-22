Ermenistan ve Fransa dünyaca ünlü Charles Aznavour’un 100. doğum yıldönümüne hazırlanıyorlar

22 Temmuz’da Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Artur Martirosyan, başta Aznavour Vakfın Yöneticisi Christina Aznavour olmak üzere Aznavur Vakfı’nın temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmenin amacı 2024’te kaydedilecek olan Charles Aznavour’un 100. yıldönümüne adanmış etkinliklerin programını, işbirliği yollarını ele almaktı.

Christina Aznavour’un belirttiğine göre Fransız tarafı hazırlık aşamasındadır. 2024 yılına kadar Fransa’da artık projenin hazır olduğu Charles Aznavour’un heykeli dikilecek. Ayrıca büyük çaplı bir konserin düzenlenmesi, Aznavour’un hayat hikayesine adanmış bir serginin açılması planlanıyor. Aznavour’un bir heykelinin de Ermenistan’da dikilmesi konusunda ise Yerevan Belediyesi ile görüşmeler sürüyor. Aznavour Vakfı Yöneticisi, heykelin dikilmesi de dahil olmak üzere tüm etkinliklerin Fransa ile paralel olarak yapılmasını önerdi.



Misafirleri büyük memnuniyetle karşılayan Bakan Yardımcısı Martirosyan Ermeni tarafının da seve seve vakfının etkinlik programlarını gerçekleştirerek Fransa’da olacağı gibi dünyaca ünlü şarkıcımızın yıldönümünü çok görkemli bir şekilde düzenleneceğini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/22/Ermenistan-Fransa-Aznavour/234560