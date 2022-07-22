Ermenistan, hizmet sektöründe lider

Ermenistan, KGAÖ ülkeleri arasında hizmet sektöründe büyüme lideri
Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun verilerine göre Ermenistan, KGAÖ ülkelerinde hizmet sektöründe büyüme lideridir.
▪ 2022 yılının ilk çeyreğinde Avrasya Ekonomik Topluluğu ülkeleri arasında hizmet sektöründe en büyük artış %80,3 ile Ermenistan’da kaydedildi.
▪ Ermenistan’dan yapılan hizmet ihracatı %84,6, hizmet ithalatı ise %74,8 arttı.
▪ Hizmet ticaretinin pozitif dengesi Ermenistan’da 2,2 kat, Beyaz Rusya’da ise %17,1 arttı.
Karşılaştırma için, Belarus’ta hizmet cirosu %3,5 azaldı, Kazakistan’da %17 ve Kırgızistan’da %19,4 arttı.
Rusya için bu gösterge hakkında veri yok.
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