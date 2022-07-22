Ermeni mutfağı Rusya’da popüler

Ermeni mutfağı Rusya’nın en popüler mutfaklarından biridir.

Ermeni mutfağı, Rusya’da yemekleri en çok sipariş edilen ulusal mutfaklar arasında en popüler olanlardan biri haline geldi.

Yandex Food kaynaklarına göre, Retail.ru portalı, 2022’nin ilk yarısında Rusya’daki Ermeni ulusal yemek siparişlerinin sayısının arttığını bildirdi.

Yandex Food, hangi ulusal mutfakların ve yemeklerin müşteriler arasında en hızlı popülerlik kazandığını tespit etti.

Edinilen bilgilere göre kullanıcıların tercihleri ​​bir yıl içerisinde değişti.

Yandex Food, 2022’nin ilk yarısı için sipariş istatistiklerini inceledi ve geçen yılın aynı dönemine ait verilerle karşılaştırdı.

Buna göre Gürcü, Türk, Ermeni ve Yunan mutfaklarına talep hızlı bir şekilde büyüyor.

Son altı ayda gıda sektöründe, en çok yukarıda belirtilen milli yemeklerin sipariş sayısı arttı.

2022’nin ilk yarısı için servis siparişlerinin sayısındaki artışla birlikte ilk 5’e giren yemekler şöyle görünüyor: pizza, khinkali, şiş kebap, kıymalı kebap, khaçapuri.

Ermenistan Kamu Radyosu