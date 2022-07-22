Bir Arada Yaşarız (5): Kimliği konuşmak, kimliğe sıkışmak, kimlikten çıkmak

Kimliği konuşmak, kimliğe sıkışmak, kimlikten çıkmak… Kimliklerden soyunma hakkı ne demek? Ermeni bir anne çocuğuna neden “bana sokakta mama deme!” der? Geçmişin baskılarıyla yüzleşmek mümkün mü? Baskıcı üst dilin altında gündelik hayatta “Bir Arada Yaşamak” mümkün mü? Bir Arada Yaşarız’da bu hafta Ferhat Kentel’in konukları Rober Koptaş ve Serkan Turgut ile kimliğe sıkışma sorunu karşısında sınıf, çevre ve toplumsal cinsiyet meselelerini tartışıyor.

https://medyascope.tv/2022/07/22/bir-arada-yasariz-5-kimliklerden-soyunma-hakki-baskici-ust-dilin-altinda-bir-arada-yasamak/