Türkiye’de Suriyeli öğrenciden ırkçı sözlere isyan: ‘Ben bir insanım’

İstanbul Üsküdar’da bir sokak röportajı sırasında Suriyeli gencin çevredekiler tarafından maruz kaldığı ırkçı muamele ve kötü sözler büyük tepki çekti. Öğrenci olduğunu belirten Suriyeli genç, “Ben dilenci değilim, hem okuyorum hem çalışıyorum” dedi.

İstanbul Üsküdar’da gerçekleştirilen sokak röportajında 17 yaşında Suriyeli bir genç, kendisine yöneltilen ırkçı ve nefret içerikli sözlere “Kimim ben? Ben bir insanım!” diyerek isyan etti.

Medyali Tv isimli YouTube kanalının sokak röportajında birçok vatandaş Suriyeli sığınmacıların gitmesi gerektiğini, Türkiye’de istemediklerini dile getirdi. Sığınmacılar konusu konuşulurken araya giren 17 yaşındaki Suriyeli genç, kendilerini istemediklerini dile getirenlere “Ben kimim? Ben bir insanım” diyerek tepki gösterdi.

Türkiye’de hangi şartlarda yaşadığını anlatan genç, etrafındaki insanların “Ne işin var burada”, “Yürü git konuşma fazla”, “Size o kadar gıcık oluyoruz ki…”, “Sustur şunu”, “Suriyeliler burada sapıklık yapıyor”, “Bizi kullanıyorsunuz bizim paralarımızı yiyorsunuz”, “Erkek misiniz, adam mısınız…” şeklinde ırkçı tepkisiyle karşılaşsa da kendisini ifade etmek için mücadele etti.

“Ben dilenci değilim hem çalışıyorum hem okuyorum” diyen genç, kadınları taciz edenlerle ilgili ise “Kim yapıyorsa sınır dışı edin” dedi. Genç sözlerinin devamında ise “Bizim başkanımız bizi vuruyor, siz ülkenizi kurtar, git asker ol diyorsunuz ama asker olunca bizim başkanımız kendimizi vurduruyor” diye konuştu.

Gencin maruz kaldığı ırkçılık ve nefret söylemlerinin ardından Twitter’da”#BenBirİnsanım” etiketi gündemdekiler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu