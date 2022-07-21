Tahran görüşmesi sonrası Türkiye ile İran arasındaki Kürt meselesindeki çelişkiler derinleşecek

İran uzmanı Armen Vardanyan Tahran’ın Ermenistan’dan geçen yolları kontrol etme konusunda temkinli olduğuna inanıyor.

“İran ulaşım bağlantılarının açılmasına karşı değil, sınırların değiştirilmesine karşıdır. İran buna karşı çünkü Türkiye ve Azerbaycan İran’ı kuzeyden tecrit edecek ve İran’ı çok zor bir duruma sokacak.” dedi.

Özellikle Kürtlerin İran’da Suriye konusunda Putin-Erdoğan-Reisi görüşmelerinden beklentileri var. Bu görüşmeden önce Suriye Kürtleri Moskova ve Tahran’ı Türkiye’nin Suriye’nin Kürt bölgelerini işgalini önlemeye çağırdı.

Kürt uzman Karen Hovhannisyan, Türkiye-İran müzakerelerinin Kürt meselesindeki Tahran ve Ankara arasındaki çelişkileri daha da vurgulayacağına inanıyor.

Hovhannisyan “Bu ve benzeri toplantıların Türkiye ile İran arasındaki Kürt meselesindeki çelişkileri derinleştirdiğini söyleyebilirim. Görüşmelerden sonra konunun derinleşmediği bir durum olmadı. İran tarafının çok iyi anladığı, burada da yol açma projeleri adı altında Kürt sorununu kendi istediği şekilde çözebilmek Türkiye’nin de hedefi. Rusya ve Türkiye’nin çıkarları Kürt sorununda çatışıyor çünkü çatışmanın farklı taraflarındalar.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu