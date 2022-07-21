PATRİK HAZRETLERİ İKİ RUHBAN ADAYINI KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri 21 Temmuz 2022, Perşembe, öğleden sonra Patriklik Makamı’nın ruhban adayları Diyakos Arda Pınarcı ve Diyakos Krikor Garabedyan’ı Patrikhane’dekabul etti.

Bilindiği gibi 22-23 Temmuz tarihlerinde adayların çağrı ve takdis töreni yapılacak.

Diyakoslar, Patrik Hazretleri’nin pederane öğütlerini ve hayır duasını almak için huzuruna çıktılar.

Patrik Hazretleri bu ilahi görevi sevgiyle kabul eden, başlarını eğen ve yakında din adamı olarak ruhban sınıfının bir parçası olacak olan iki genç için mutluluğunu dile getirdi. Diyakos Krikor “bekaret yemini” ederek, rahip takdis edilecek. Patrik Hazretleri iki ruban adayına pederane takdislerini iletti, her zaman Tanrı sözünden uzaklaşmamalarını öğütledi ve iki diyakosu kutsayarak seçtikleri bu kutsal yolda kendilerine iyi yolculuklar diledi.

22 Temmuz, Cuma, saat 16:00’da Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Patriklik Kilisesi’nde Patrik Hazretleri riyasetinde Çağrı Töreni yapılacak, ertesi sabah, yine Patrik Hazretleri riyasetinde Samatya S. Kevork Kilisesi’nde, diyakoslar Arda ve Krikor’un Kahinlik takdisi gerçekleşecek ve ardından Diyakos Krikor rahip takdis edilecek.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad