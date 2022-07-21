Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışmasında Iğdır’a 4 Ödül￼

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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen “Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması”nda, Iğdır’da yerel ve ulusal basında görev yapan 4 gazeteci ödüle layık görüldü.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200 başvuru değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu 19 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi.

Araştırma inceleme dalında TRT muhabiri Eğitimci araştırmacı yazar Serdar Ünsal “Yaşayanların dilinden Ermeni zulmü Soykırım”, AA Iğdır temsilcisi Hüseyin Yıldız “Bozkır delicesinin dünya turu”, Yaygın Haber dalında İHA Iğdır muhabiri Sebahattin Yum “6 yıllık yürek yangını”, Spor dalında Bülent Mavzer “Gençlerin futbol aşkına kar engel olmuyor” haber dallarında ödül almaya hak kazandılar. Yarışmada ödüllerin törenle verileceği belirtildi.

http://www.guvengazetesi.com.tr/gazetecilik-basari-odulu-yarismasinda-igdir-a-4-odul/6048/



