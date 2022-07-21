Ayasofya’da X-ray’ler çalışmaya başladı, güvenlik görevlisi ilanı açıldı

15 asırlık Ayasofya’da güvenlik zafiyeti haberimizin ardından X-ray’ler çalıştırılmaya başlandı. Güvenlik görevlisi alımı için ilana çıkıldı ancak tarihi yapıdaki bazı aksaklıklar sürüyor.

DUVAR – Bin 500 yıl önce inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya’da güvenlik zafiyeti haberimizin ardından tarihi yapının girişindeki X-ray’ler çalıştırılmaya başlandı. Ziyaretçilerin çantaları artık X-ray’den geçiriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de önceki gün 13’ü kadın, 50’si erkek olmak üzere toplam 63 koruma ve güvenlik görevlisi ilanını çıktı. Tarihi yapıda gündeme gelen tahribatla ilgili başlatılan savcılık soruşturması ve müfettiş incelemesinin de sürdüğü öğrenildi.

Tarihi yarımadada yer alan Ayasofya, İstanbul’da yapılmış en büyük Bizans kilisesiydi. Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethetmesinin ardından camiye çevrildi. Ayasofya, 1934’te Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürüldü ve 1 Şubat 1935’te ziyarete açıldı. Müze, 24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla tekrar camiye dönüştürüldü ve ibadete açıldı. Cami olarak ibadete açılmasının ardından ziyaretçi sayıları elli bini buldu.

GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Dünya mirası yapı, yaşanan tahribatla gündemdeki yerini korudu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camisi İmparator Kapısı’ndaki tahribatın kamuya yansımasının ardından yaptığı açıklamada “Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari, bir teknik olmak üzere iki müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir” ifadelerini kullanmıştı. Müdürlük Ayasofya’da 154 güvenlik kamerası bulunduğunu, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polislerinin görev yaptığını ifade etmişti.

‘X-RAY’LER ARTIK ÇALIŞIYOR’

Tartışmaların ardından Ayasofya’yı ziyaret ederek “Ayasofya’da güvenlik: İzdiham yaşanıyor, X-ray’ler bile çalıştırılmıyor” haberi yapmıştık. Haberimizin ardından dün öğlen saatlerinde tarihi yapıyı tekrar ziyaret ettik. Tarihi yapının girişinde başlayan kuyruk yaklaşık 300 metreyi buluyordu. Ziyaretçilerin çantalarının X-ray’den geçirilmesi dikkat çekti çünkü ilk ziyaretimizde X-ray’ler çalıştırılmıyordu. Tarihi yapının içerisinde güvenlik görevlilerinin azlığı ise göze çarpıyor. Onlar da kadınlara ve diz üstünde şortla gelenlere örtünmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Yüzlerce insanın ziyaret ettiği tarihi yapının içerisindeki düzensizlik de sürüyor.

‘ENGELLİLER ULAŞAMIYOR’

Ayrıca tarihi yapının içine engellilerin ulaşımı da sıkıntılı. İçeri girdiğimiz sırada tekerlekli sandalyedeki turist tarihi kapıların önünde bekliyordu. Güvenlik görevlilerine engelli ulaşımının olup olmadığını sorduğumuzda “Hayır” yanıtını aldık. Görevli sandalyenin tekerleklerinin silinmesi durumunda turistin içeri girmesi için yardımcı olabileceklerini söyledi.

‘TEDBİRLER ARTTIRILACAK’

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü önceki gün sözleşmeli personel alımı ilanı açtı. Türkiye genelini kapsayan ilanda İstanbul 1. Bölge’ye alınacak 63 koruma ve güvenlik görevlisi dikkat çekti. Alınacak personelin 13’ü kadın, 50’si ise erkek. İlan üzerine aradığımız Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri 63 görevlinin de Ayasofya’ya alınacağını söyledi. Yetkili, tarihi yapıdaki sürece ilişkin bilgi vererek “Soruşturma devam ediyor. Savcılık soruşturması süreci de devam ediyor. Güvenlikle ilgili tedbirler alınıyor, daha da sıklaştırıldı. Daha da güçlendirilecek. Tedbirler daha da arttırılacak” dedi.

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