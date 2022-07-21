Atina alev alev

Yorgo KIRBAKİ/İSTANBUL

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzey banliyösünde bulunan Pendeli Dağı’nda önceki gece başlayan orman yangını, saatte 113 kilometreye kadar çıkan hızla esen rüzgâr nedeniyle kısa sürede 23 kilometre genişliğinde bir alana yayıldı.

Bölgede Pendeli, Palini, Geraka gibi önemli yerleşim merkezleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın 9 uçak, 7 helikopter, 485 itfaiyeci, 120 itfaiye aracı, 626 polis ve askerlerin çabalarıyla dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Epipyrago Ioannis 29 ev, 5 kamu kurumu, 2 endüstriyel bina, 3 kilisenin kullanılamaz hale geldiğini ve 34 bin kişinin yangından etkilendiğini açıkladı.

Hürriyet Gazetesi