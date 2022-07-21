ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ / VEDA ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը 21 Յուլիս 2022, Հինգշաբթի, յետ միջօրէին, ընդունեց Սեւ Ծովեան Տնտեսական Համագործակցութեան մօտ Հայաստանի մշտական ներկայացուցչութեան Թուրքիոյ ներկայացուցիչի խորհրդական Նաղաշ Յակոբեանը։

Տիար Յակոբեան, որ չորս տարիներէ ի վեր կը պաշտօնավարէր քաղաքիս մէջ, աւարտելով իր շրջանը, կը պատրաստուի մեկնիլ Հայաստան։ Այս առթիւ եկած էր քաղաքավարական այցելութիւն մը տալ Պատրիարքարան եւ հրաժեշտ առնել Նորին Ամենապատուութենէն։

Մեր Հոգեւոր Պետը շնորհակալութիւն յայտնեց սոյն այցելութեան համար եւ յոյս յայտնեց, որ այցելու դիւանագէտի քառամեայ շրջանը յաջողութեամբ պսակուած է ու կը վերադառնայ Հայաստան։ Նորին Ամենապատուութիւնը յաջողութիւն մաղթեց Տիար Յակոբեանի յառաջիկայ պաշտօններուն մէջ եւ իր հեղինակած «Երկու ուխտաւոր» գիրքէն նուիրեց։

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Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 21 Temmuz 2022, Perşembe, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ermenistan Temsilcisi danışmanı Nağaş Hagopyan’ı kabul etti.

İstanbul’da dört yıldır görev yapan Sayın Hagopyan, görev süresini tamamlaması sebebiyle Ermenistan’a dönüyor. Bu vesileyle, Patrik Hazretleri’ne nezaket ziyaretinde bulunmak ve vedalaşmak için Patrikhane’ye gelmişti.

Ruhani Önderimiz bu ziyaretten dolayı teşekkür ederek, konuk diplomatın dört yıllık görev süresini başarıyla tamamlayarak Ermenistan’a döndüğünü ümit ettiğini ifade etti ve gelecekteki görevlerinde başarılar diledi. Patrik Hazretleri “Yergu Ukhdavor” (İki kutlu yolcu) kitabını armağan etti.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad