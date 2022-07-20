Üsküdar’da 7 asırlık gizli tüneli defineciler talan etti! Küpler dolusu altın ve sikkeler çalındı

İstanbul Üsküdar’da, asırlar öncesinden kazıldığı tahmin edilen ve günümüzde hala var olan bir gizli tüneli defineciler tahrip etti. Bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yanında kamp kuran defineciler, kurdukları düzenek ile tünelin tuzaklı kapaklarını etkisiz hale getirerek, küpler dolusu altın ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor.

Üsküdar’da bulunan ve asırlar öncesinden kazılarak günümüze dek ulaştığı düşünülen yer altındaki bir gizli tünel definecilerin tahribine uğradı. İddiaya göre bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı.

Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdiler. Tünel içerisinde kazarak ilerleyen definecilerin tünelde bulunan tarihi eserleri ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor.

Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek tahrip edilen tüneli cep telefonu ile kayda aldı, ardından durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, tünel çevresinde çalışma başlattı.

“DEFİNECİLER ÇOK PROFESYONELCE MAĞARAYI YAĞMALAMIŞLAR”

Mağara ve dehliz araştırmacısı Fatih Bayrak, “Mağara ve dehliz araştırmacıları olarak alana keşif için geldiğimizde bu gizli geçit mağarasını gördük. Toparlanarak içeriye girdik. Mağara ve gizli geçit 450 ile 500 metre uzunluğunda bir ucu Çengelköy’den Kuzguncuk’a çıkıyor. İçeriye girdiğimizde defineciler kazı yapmışlar. Geçit içerisinde 3 tuzak var. Tuzaklar patlatılarak etkisiz hale getirilmiş. Mağaranın içerisinde odacıkların birinde kazılar yapılmış. Küpün yarısı alınmış yarısı kazı alanında duruyor. Tuzaklar yanlış açıldığında toprak üzerinize dökülüyor ve suda boğulabiliyorsunuz. Defineciler, tuzakları çok profesyonelce açmışlar, çekiç izi dahi yok. Gizli tünel ve mağara, 7-8 yüz yıllık gibi görünüyor” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi