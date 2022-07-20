Rum lider Anastasiadis’ten küstah paylaşım! Binlerce Türk’ü katlettikten sonra barıştan söz etti!

20 Temmuz Kıbrıs Türklerinin yeniden doğuşu olarak tarihe geçti. Rumların Ada’da Türklere karşı uyguladığı baskı ve zulme son vermek amacıyla da 48 yıl önce bugün Kıbrıs Barış Harekatı düzenlendi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen Rum Kesimi’nin zihniyeti değişmedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ın kurtarılmasının yıldönümünde haddi aşan bir paylaşımda bulundu.

Anastasiadis’in skandalpaylaşımı şu şekilde:

“Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgalinden 48 yıl sonra bugün hâlâ çalan sirenin keskin sesi, bize ağır sorumluluğu bir kez daha hatırlattı: Bu hüzünlü yıl dönümü, adamızın bölündüğü, vatandaşlarımızın evrensel haklardan mahrum bırakıldığı son yıl olsun.”

Kıbrıs Adası’ndaki Türklere yaptıkları zulmü görmezden gelen Anastasiadis paylaşımını şöyle sürdürdü: Bugün vatanımızın demokrasisini ve toprak bütünlüğünü savunurken şehit düşen kahramanları saygıyla anıyoruz. Saygıdeğer akrabalar ve kayıp kişilerin yakınları. Savaş esirleri ve yaralıları. 48 yıl sonra Kıbrıs işgalin acımasız sonuçlarını yaşıyor.

Türkiye’ye yönelik skandal açıklamalarını sürdüren Anastasiadis, “Özenli çabalarımıza rağmen, Türkiye aynı uzlaşmazlığı sergilemeye devam ediyor. Türkiye’nin modern devletlerle bağdaşmayan kabul edilemez tutum takıntısı, herhangi bir müzakere sürecinin rayından çıkmasına neden oldu.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin iki devletli çözüm politikasını kabu letmeyeceklerini dile getiren Anastasiadis, “Yeniden birleşmiş ve üçüncü taraf bağımlılıklarından kurtulmuş Kıbrıs olarak hedefimiz, AB müktesebatı ve değerleri çerçevesinde tüm yasal sakinler için gerçekten barış içinde bir arada yaşama olasılığını sunarken hedefimiz olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs’ta 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tek taraflı bozan Rumlar, Türklere karşı savaş başlattı. Terör örgütü EOKA’yı kuran Rumlar Kıbrıs Adasını Yunanistan’a bağlamayı hedefliyorlardı. Aralık 1963’te başlayan Rum saldırıları tarihe “Kanlı Noel” olarak geçti. 364 Türk şehit edildi, 103 Türk köyü boşaltıldı. Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ile 3 çocuğu da bu saldırılarda vahşice katledildi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye, Lefkoşa üzerinde savaş uçaklarını uçurdu, Rumlara ilk uyarı yapıldı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü 14 Mart 1964’te Ada’ya ulaştı. Ancak Rum saldırıları önlenemedi.

Katliam nedeniyle Türkiye’de Kıbrıs’a müdahale için sesler yükseldi. TBMM, dönemin hükümetine Kıbrıs’a müdahale yetkisi verdi. 7 Haziran’da Ada’ya müdahale edileceği bildirildi. Ancak dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanının yazdığı ve tarihe ‘Johnson Mektubu’ olarak geçen mesajdan sonra Kıbrıs’a müdahale planı rafa kaldırıldı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Gelişmenin ardından terör örgütü EOKA’nın saldırıları daha da arttı. 15 Temmuz 1974’te EOKA lideri Nikos Sampson, Ada’yı Yunanistan’a bağlamak için Rum lider Makarios’a karşı darbe yaptı. Kıbrıs’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kastedilmesi üzerine, Türkiye, ilk aşamada diplomatik girişimler başlattı.

17-18 Temmuz 1974’te Türkiye ile İngiltere darbenin ardından atılabilecek adımlara yönelik Londra’da görüşmeler yaptı. İngiltere, Kıbrıs’a müdahaleye yanaşmayınca, Türkiye 1960 Garanti Antlaşmasından doğan garantörlük hakkını kullandı. 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlatma kararı aldı.

BARIŞ HAREKATI BAŞARI KAZANDI

Kıbrıs Barış harekatı 20 Temmuz günü sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Havadan ve denizden Kıbrıs’a çıkan Türk askeri, Kıbrıslı Türk Mücahitlerle omuz omuza çarpıştı. Türkiye, harekatı Güvenlik Konseyi’nin kararına uyarak 22 Temmuz 1974’te durdurdu. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bir araya gelerek Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelere başladı. Ancak Temmuz sonunda başlayan Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kalınca, harekatın ikinci bölümü “Ayşe tatile çıksın” parolası ile 13 Ağustos’u 14 Ağustos’a bağlayan gece başlatıldı. Barış Harekatı ile Türk askeri büyük başarı kazandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temeli atıldı.

Sabah Gazetesi