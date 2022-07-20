Patrik Sahak II, Ermeni Toplumunun Akademisyenlerini Kabul Etti

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, 19 Temmuz Salı günü, çeşitli üniversitelerde görev yapan Ermeni akademisyenlerle Patrikhane salonunda bir araya geldi.

Daha önce, salgının etkisinin azalmasını takip eden günlerde, çeşitli toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir dizi toplantılar yapılmıştı. Patrik Hazretleri, bu kez de Türkiye’nin yükseköğretim sistemine katkıda bulunan ve öğretim görevliliği gibi görevlerde bulunan Ermeni akademisyenlerle tanışmak istedi. Toplantıda Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan da hazır bulundu. Patrikhane’nin Hay Mentee Mentor programından sorumlu Meri Taksi Deveciyan ve Aras Yolusever organize ettiği toplantı, Patrik Hazretleri’nin duasıyla başladı.

Patrik Kadasetli Sahak II katılımcıları memnuniyetle karşıladı ve böyle bir toplantının Patrikhane çatısı altında yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantının başkanlığını yapan Prof. Dr. Toros Alcan Bu organizasyon için Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti. Toplantının organizatörleri, akademisyenlerimize nasıl ulaştıklarını ve onlarla nasıl iletişim kurduklarını aktardılar. Daha sonra katılımcılar; tek tek eğitim hayatları, akademik çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve birbirlerini tanımalarına verilen bu fırsat için teşekkürlerini ilettiler. Patrik Hazretlerimiz yaptığı kapanış konuşmasında, önce ülkenin eğitim hayatına katkılar yapan, ardından toplumumuza onur kazandıran Ermeni akademisyenlerle tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu tür toplantıların daha fazla katılımcı ile gerçekleşmesini ve akademisyenlerin birbirlerini tanıyarak başarılarından ilham almalarını umduğunu dile getirdi. Toplantı, Patrik Hazretleri tarafından okunan “Bahbaniç” duasıyla sona erdi.

https://haber.sat7turk.com/patrik-sahak-ii-ermeni-toplumunun-akademisyenlerini-kabul-etti/