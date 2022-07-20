Kamp Armen’de inşaat ekimde

İstanbul’da Ermeni çocuklara yurt olması için 1962 yılında Tuzla’da yapılan Kamp Armen yeniden inşa ediliyor.

Çiğdem Yılmaz – Ekim ayında temelinin atılması planlanan Kamp Armen arazisini dün Amerika Ermeni Protestan Kiliseleri Birliği Direkötrü Zaven Hancıyan, eşi Sona Hancıyan ve Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı Hrant Dink Okulu öğrencileri ziyaret etti. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı’na ait arazi üzerine 100 gencin kalabileceği yurt ile kültür merkezi, fuaye, kütüphane, çok amaçlı salonlar ve oditoryum inşa edilecek. Suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in de kaldığı Kamp Armen’in giriş kısmında, geçmişten günümüze Kamp Armen Hafıza Merkezi de yer alacak.

‘Bizi birleştirdi’

Kamp Armen’in yeniden inşasına destek verecek olan Amerika Ermeni Protestan Kiliseleri Birliği Direktörü Zaven Hancıyan, şunları söyledi: “Biz bu toprağın hikâyesini çok iyi biliyoruz. Burası başladığı günden beri bize bereket kaynağı oldu. Bu toprak tekrar vakfa verildiği için çok teşekkür ederim. Buranın gençlik için hizmet veren güzel bir yer olmasını istiyoruz. Gençler kültürel ve sosyal anlamda ve çağa uygun bir şekilde bu merkezde yetiştirilip topluma kazandırılsınlar. Türkiye’de ilk defa Ermeni Protestan, Katolik, Ortodoks üç cemaat birlikte bu projeye gönül verdi ve bu proje etrafında birleşti. İstiyoruz ki burası Kamp Armen adına uygun bir yer olsun.”

Çağdaş bir sosyal tesis

Gedikpaşa Kilisesi Pastörü Kirkor Ağabaloğlu ise şunları kaydetti: “3 bin 200 metrekare kapalı alanın girişinde 500 metrekarelik bir karşılama alanı ve fuaye olacak. 100 kişilik yatakhanede kız ve erkek genç ve çocuklar kalabilirken, eğitim verilecek. Müzik, el sanatları, resim, beceri atölyeleri yer alacak. Bilişim çağına uygun, sosyal ve kültürel anlamda çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir sosyal tesis olsun diye düşünüldü ve proje buna göre hazırlandı. Kamp Armen’in yeniden inşası için dünyanın birçok yerine haber ulaştırdık, kendi başımıza bizim bunun yapma imkânımız yoktu. Kamp Armen Ermeni cemaatlerini bir araya getirdi.”

Milliyet Gazetesi