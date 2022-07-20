Ermenistan’ın komşularına karşı hiçbir toprak iddiası yok

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckhardt başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmede Ermenistan’ın bölgesel politikası hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Simonyan özellikle Ermenistan’ın bölgede bir barış dönemi başlatma gündemini savunduğunu ve bölgesel altyapı ile ulaşım bağlantılarının yanı sıra sınır belirleme ve sınır güvenliğinin önündeki engelleri kaldırmak için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan’ın komşularına karşı herhangi bir toprak iddiası ve talebi olmadığını da vurguladı.

Goering-Eckhardt, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, anlaşmazlıkları çözmenin en etkili yolunun barışçıl müzakereler olduğunu belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/07/20/Ermenistan-Parlamento-Almanya/234458