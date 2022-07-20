Çeviri, müzik ve dans festivali İMVROSFEST için kayıtlar başladı

Çeviri Köyü Projesi’nin ikincisini Gökçeada’da düzenleyeceği İMVROSFEST’e katılım için başvurular başladı.

DUVAR – Çevirmenler, müzisyenler, dans eğitmenleri ve ada ahalisi tarafından organize edilen İMVROSFEST 18-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında İmvros/Gökçeada’da gerçekleşecek. Çeviri Köyü Projesi’nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği İMVROSFEST’e katılım için başvurular başladı. Dört dilde duyurusu yapılan festival programı dahilinde birçok konser, dans ve çeviri atölyeleri hayata geçecek.

İlki 2018’de düzenlenen festival bu yıl 7 müzik grubu, 2 DJ performansı, 10 müzik ve dans atölyesi, 3 çeviri atölyesi ve forumuna ev sahipliği yapacak. Atölyelere katılım için herhangi bir bilgi ve deneyim in gerekmediğini belirten organizatörler festivalin programını şu şekilde duyurdu:

MÜZİK KONSERLERİ:

● Ayanbeyan

● Deli Reçel

● Imvros Ensemble

● Ruşen Alkar

● Serbest Bölge

● Seyyah

● Sinafi Trio Naranjaman ve Gülsemin DJ

DANS ATÖLYELERİ

● Balfolk (Avrupa Halk Dansları)

● Balkanlardan Danslar

● Bakûr’dan Danslar

● Ermenistan’dan Danslar

● İmvros’dan Danslar

● Karadeniz’den Danslar

● Yunanistan’dan Danslar

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak festivale bu adres üzerinden kayıt yaptırmak gerekiyor. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

Gazete Duvar