Atatürk düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan, ‘Atatürk’e hakaret’ suçundan hapis cezası aldı

AKP’ye yakın sosyal medya trollerinden biri olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve laikliğe düşmanlığını açıkça dile getiren Fatih Tezcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) defalarca şikâyet edilmişti. Tezcan’ın 2 yıl 2 ay ceza aldığını ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabı duyurdu.

Tezcan, sosyal medya hesabından FETÖ’cülükle suçladığı ‘Ankara Kuşu’ isimli Twitter hesabına yazdığı yanıtta ‘Atatürk’e hakaret’ten ceza aldığını “Bu davada çıkan kararı, daha mahkeme günü nasıl haber aldın?” sorusuyla teyit etti.

‘Ankara Kuşu’nun “Fatih Tezcan yarı açık cezaevindeymiş” iddiasına ilişkin ise Tezcan “Cezaevinde değilim” yanıtını verdi.

Tezcan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Cezaevinde değilim de sen kendini ele verdin. Sen Kripto FETÖ’cü bir şerefsiz değilsen, 89 kez Bylock’la görüşmüş ve FETÖ’den açığa alınmış M.B.N ile iletişimde değilsen, onun bana açtığı bu davada çıkan kararı, daha mahkeme günü nasıl haber aldın? Mahkeme zaptını nasıl gördün?”

TEZCAN’A YANIT

Öte yandan Tezcan’ın iddialarına ise ‘Ankara Kuşu’ sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. ‘Ankara Kuşu’nun Tezcan’ın yarı açık cezaevinde olduğu iddiasını tekrarlayan paylaşımında ‘hakimin hayatını olumsuz etkiler diye cezasını 2 yıl 2 aya düşürdü’ ifade edildi.

“ATATÜRK’ÜN HATIRASINA ALENEN HAKARET” SUÇUNDAN 1.5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Tezcan, 14 Temmuz 2016’da, sosyal medya hesabından yaptığı “‘Araplar bizi sattı’ diyen kardeşim, hadi onlar bir kez İngiliz’e uydu, sen aynı İngiliz’e hilafeti satan Yahudi’ye ‘Ulu Önderim’ diyorsun ya” paylaşımı nedeniyle tepki çekmişti. Tezcan’ın bu paylaşımı yargıya taşınmıştı. Savunma yapan Tezcan, “mesleğinin gazetecilik, yazarlık olduğunu” savunurken paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti. Tezcan, “kendisinden şikâyetçi olan kişilerin, işlerine gelen kısmı kesip algı oluşturmaya çalıştığını” iddia etti.

Bu paylaşımı nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Tezcan’ın “sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği” gibi nedenlerle cezayı ertelememişti.

Cumhuriyet Gazetesi